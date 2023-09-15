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بكين تفرض عقوبات على شركتين أمريكيتين في إطار مبيعات أسلحة إلى تايوان

9/15/2023 5:34:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فرضت بكين الجمعة عقوبات على الشركتين الأمريكيتين لوكهيد مارتن ونورثروب غرامان لدورهما في إطار مبيعات أسلحة إلى تايوان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن "لوكهيد مارتن شاركت بشكل مباشر بصفتها المتعاقد الرئيسي في مبيعات أسلحة أمريكية إلى تايوان في 24 أغسطس، وشاركت نورثروب غرامان عدة مرات في مبيعات أسلحة أمريكية لتايوان"، مشيرة إلى أن الصين قررت بالتالي "فرض عقوبات على الشركتين العسكريتين الأمريكيتين".


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