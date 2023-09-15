الإمارات تترأس الاجتماع الـ31 لفريق العمل العربي للطيف الترددي

ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الاجتماع 31 للفريق العربي الدائم للطيف الترددي الذي عقد في مملكة البحرين في الفترة 9-13 سبتمبر 2023، وذلك في إطار التحضيرات الأخيرة للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذي سيعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين 20 نوفمبر و15 ديسمبر من العام الحالي.

وافتتح المؤتمر بكلمة ألقاها المهندس محمد الرمسي نائب المدير العام لقطاع الاتصالات، والرئيس المنتخب للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23 تحدث فيها حول الاستعدادات لعقد المؤتمر، وأهمية الوصول إلى تفاهمات مشتركة تتيح تحقيق نتائج مرضية للجميع خلال المؤتمر، وقال: «لقد كانت المجموعة العربية دوماً مثالاً يجسد معاني التلاقي والحوار والسعي الحثيث للوصول إلى تفاهمات عملية. وهذا إن دل على شيء، فهو يدل على ما تتسم به المجموعة العربية من مسؤولية عالية، وجدية في الاهتمام بما يعزز اقتصاد المنطقة والعالم عبر الاستخدام العادل والفعال والمنسق للترددات الراديوية».

وأضاف الرمسي: «يمثل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 23 محطة مهمة نمضي فيها معاً، بإصرار جماعي على النجاح، مستندين إلى حكمتنا وتصميمنا على الاستفادة المنظمة من الاتصالات الراديوية لتحقيق المستقبل الواعد لنا ولأجيالنا من بعدنا».

وكانت الهيئة قد شاركت في سلسلة من الاجتماعات التحضيرية على مستوى المجموعات الإقليمية العالمية، من بينها مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في بريسبن - أستراليا، والمجموعة الأمريكية في أتوا - كندا، والمجموعة الأفريقية في ياوندي – الكاميرون، والاجتماع الخاص بدول الكومنويلث في موسكو – روسيا.

وعبر الرمسي خلال هذه الاجتماعات عن أمله بمد جسور التلاقي مع الجميع بهدف معالجة العديد من القضايا الحاسمة التي ستشكل مستقبل الاتصالات الراديوية في جميع أنحاء العالم، بدءاً من التقنيات الناشئة إلى تخصيص الترددات، وإدارة الطيف، وتنسيق الاتصالات الساتلية، حيث يسهم التعاون المشترك في تمهيد الطريق نحو الاستخدام الفعال والمنسق لهذه الموارد والتقنيات.



وستشارك الهيئة في الفترة المقبلة في الاجتماع التحضيري الخاص بالمجموعة الأوروبية الذي سيعقد في مدينة دبلين – إيرلندا، إلى جانب الاجتماع الخاص بورشة العمل الإقليمية الثالثة للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23.



ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC)، الذي يعقد كل أربع سنوات، يناقش تحديث لوائح الراديو، وهي المعاهدة الدولية الوحيدة التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية، ومدارات السواتل. وسيضم المؤتمر المقبل، الذي سيعقد في مركز دبي التجاري العالمي في إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 4000 مندوب يمثلون السلطات الحكومية، وهيئات تنظيم الاتصالات التابعة لـ 193 دولة، إلى جانب ممثلين عن قطاع الاتصالات الراديوية ومورديها الرئيسيين؛ لإجراء مناقشات تنظيمية تقنية بالغة الأهمية على الصعيد العالمي.