إمكان العقارية تطلق شركة «إمادا لمواد البناء»

أعلنت شركة إمكان العقارية الاستحواذ على «مصنع أبوظبي آرش للرخام والجرانيت» المتخصص في صناعة مواد البناء عالية الجودة، وإطلاق اسم «إمادا» (IMADA) على الكيان الجديد.

ويأتي هذا الاستحواذ في إطار استراتيجية إمكان العقارية الهادفة إلى تنويع مصادر إيراداتها والتوسع بعملياتها عبر سلسلة القيمة، في خطوة منحت الشركة مزايا إضافية بتفردها على جزء رئيس من سلسلة التوريد، وامتلاكها تصاميم ذات طابع فاخر وفريد من الرخام ومواد البناء لتزويد مجمعاتها ومشاريعها بها.



وأبدى المدير العام لشركة إمكان العقارية المهندس سويدان الظاهري سعادته بضم «مصنع أبوظبي آرش للرخام والجرانيت» إلى إمكان العقارية، نظراً لأهمية هذه الخطوة في دفع استراتيجية نمو الشركة إلى الأمام وتعزيز مكانتها في السوق، وتحقيق المزيد من الأنشطة في مجال الاستحواذ على سلسلة التوريد الخاصة بالشركة لتخدم المجال العقاري. وأضاف المهندس سويدان: «نحن على يقين بأن دمج الخبرة والمعرفة والمهارة التي تتمتع بها «إمادا» في تصنيع مواد البناء عالية الجودة مع رؤية إمكان العقارية المطورة لمجتمعات مستدامة، سيرتقي بقدراتنا على تحقيق المزيد من القيمة لعملائنا».

تأسس «مصنع أبوظبي آرش للرخام والجرانيت» في العاصمة عام 2000، ومنذ ذلك الحين رسخ المصنع مكانته في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قدم خدماته المميزة إلى مجموعة متنوعة من العملاء، تراوحت بين المشاريع العقارية الضخمة إلى مساكن الملكية الخاصة. وستسعى «إمادا» للتركيز على مواد البناء المستدامة، دعماً لأهداف إمكان العقارية في مجال المسؤولية المجتمعية والبيئية والالتزام ببناء مجمعات على نحو مسؤول.

من جانبه، قال خليفة الجلاف، المدير العام لشركة إمادا: «يسعدنا توحيد جهودنا مع إمكان العقارية والمضي قدماً في البناء على إرثنا الحافل بتقديم أجود أنواع مواد البناء للعملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تتطابق رؤيتنا في مجال الاستدامة مع التزام إمكان بالتنمية المسؤولة، ونتطلع قدماً للعمل معاً على ابتكار حلول أكثر إبداعاً واستدامة لمساهمينا وعملائنا».