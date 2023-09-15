ستاندرد تشارترد يروج للفرص الاستثمارية بين دبي وهونغ كونغ

أعلن ستاندرد تشارترد عن توقيع اتفاقية تعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بهدف الترويج للفرص الاستثمارية والتطويرية ونمو الأعمال بين دبي وهونغ كونغ.



وتم توقيع الاتفاقية من قبل هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وماري هوين، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في هونغ كونغ.



وسيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على تعزيز أوجه التعاون بينهما في عدة مجالات استراتيجية، بما في ذلك:

. الترويج للأنشطة المتنامية لأسواق رأس المال، وكذلك المكاتب العائلية، وإدارة الأصول، والتكنولوجيا المالية، وقطاعات الأصول الافتراضية.

. تطوير حلول مبتكرة للتمويل الأخضر والمستدام.

. إيجاد حلول مبتكرة لدعم التبادل التجاري وتمويل السلع الأساسية للواردات والصادرات وإعادة التصدير.

. تشجيع احتضان وتطوير الشركات الناشئة والمزودين الجدد للخدمات التكنولوجية الذين يطورون حلولاً حديثة قائمة على التكنولوجيا الخاصة بالمعاملات المصرفية والمالية والاستثمارية وأسواق رأس المال.



كما سيشكل الطرفان فريق عمل مشتركاً لمناقشة كيفية تحقيق هذه الأهداف.



وقالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في دولة الإمارات العربية المتحدة: «تمثل الاتفاقية مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إنجازاً مهماً في عصر يمتاز بالتقارب والترابط العالمي. ونؤكد التزامنا بتوفير خدمات مصرفية سهلة ومريحة للمؤسسات والمستثمرين ضمن الممر الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ. والجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تسهم بشكل كبير في تعزيز حجم السيولة والتبادل التجاري، كما أنها تعكس التزامنا تجاه التمويل المستدام في الوقت الذي ترسخ شبكة أعمالنا العالمية للشركات والأفراد على جانبي هذا الممر التجاري، الأمر الذي يوفر لهم إمكانية الوصول إلى الفرص الاستثمارية في مختلف أنحاء العالم».



ومن جانبه قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية: «نسعى من خلال التعاون مع شركائنا مثل ستاندرد تشارترد إلى تأسيس شراكات دولية لتسريع الفرص التجارية وتبادل الحلول المبتكرة بين الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم. ونظراً للمكانة المتميزة التي تتمتع بها دبي بوصفها بوابة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها من المناطق، فإن هذه الاتفاقية ستمكن الشركات الموجودة في مختلف أنحاء آسيا من الوصول إلى مجموعة كبيرة من الموارد والخبرات لتعزيز خططها للتوسع والنمو. ونتطلع للعمل سوياً مع شركائنا في ستاندرد تشارترد لمساعدة عملائه على إطلاق أعمالهم الناجحة في دبي وتحقيق الازدهار».

وعقد ستاندرد تشارترد في هونغ كونغ جلسة حوارية في قمة الحزام والطريق التي نظمها مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، وذلك بهدف مشاركة الأفكار حول كيفية استفادة الشركات العالمية من الفرص الناشئة عن تعزيز العلاقات بين الصين والشرق الأوسط. وشملت قائمة المتحدثين كلاً من باتريك لاو، نائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، وبنجامين هونغ، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في آسيا، وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ورولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في دولة الإمارات، وكارين نج، رئيسة شؤون الانفتاح الاقتصادي في الصين وتدويل الرنمينبي في ستاندرد تشارترد. وحضر حفل توقيع الاتفاقية إلى جانب هادي بدري وماري هوين نحو 200 من أبرز قادة الأعمال والتمويل.