أسهم أرم تقفز 25% في أولى جلسات تداولها بالسوق الأمريكية

قفزت أسهم شركة «أرم هولدينغز» بنسبة 25% في أولى جلسات تداولها ببورصة نيويورك بعد جمع 4.87 مليارات دولار في أكبر طرح عام أولي بالعالم هذا العام، ما أعطى دفعة لكل من أسواق الأسهم ومؤسس «سوفت بنك» ماسايوشي سون.

وأغلقت أسهم الشركة مصممة الرقائق، التي لا تزال مملوكة بنسبة 90% لـ«سوفت بنك»، عند 63.59 دولاراً في تعاملات نيويورك يوم الخميس، ما منح شركة «أرم» قيمة سوقية تزيد على 65 مليار دولار.

وفي تعاملات ما بعد السوق الأمريكية، ارتفعت أسهم الشركة 6.87% إضافية لتصل إلى 67.96 دولاراً.

وباعت شركة «أرم» يوم الأربعاء 95.5 مليون شهادة إيداع أمريكية بالحد الأعلى للنطاق السعري الذي تراوح بين 47 إلى 51 دولاراً لكل سهم، وجرت تغطية الاكتتاب بأكثر من 10 مرات. افتتحت الأسهم التداول يوم الخميس عند 56.10 دولاراً، وارتفعت بنسبة تصل إلى 30% خلال التداولات.

سوفت بنك

من ناحية أخرى قفزت أسهم «سوفت بنك» بما يصل إلى 5.1% خلال التعاملات الصباحية المبكرة في طوكيو يوم الجمعة، في أكبر مكاسب يومية لها في ثلاثة أشهر، لكنها عادت لتقلص المكاسب إلى 2.37% قبل إغلاق السوق بساعة ونصف تقريباً.

الإدراج الأكبر

يعد إدراج «أرم» أيضاً الأكبر في الولايات المتحدة منذ طرح شركة صناعة السيارات الكهربائية «ريفيان أوتوموتيف» (Rivian Automotive) بقيمة 13.7 مليار دولار في أكتوبر 2021. ومن المتوقع أيضاً تصنيفه كأحد أكبر الاكتتابات العامة في صناعة التكنولوجيا على الإطلاق، على الرغم من أنه لا يزال أقل بكثير من أكبر اكتتابين في القطاع، وهما: طرح مجموعة «علي بابا هولدينغ»، الذي جمع 25 مليار دولار في عام 2014، وطرح «ميتا بلاتفورمز» بحصيلة 16 مليار دولار في 2012، التي كانت تُعرف آنذاك باسم «فيسبوك».

تأسست «أرم» في عام 1990 كمشروع مشترك بين «آكورن كومبيوترز»، و«في إل إس آي تكنولوجي»، والشركة التي كانت تُعرف حينها باسم «أبل كومبيوتر».

وأُدرجت «أرم» في بورصة لندن للأوراق المالية و«ناسداك» في الفترة بين 1998 و2016، حتى استحوذت «سوفت بنك» عليها مقابل 32 مليار دولار.

وفي عام 2020، حاولت «سوفت بنك» بيع «أرم» إلى «إنفيديا» مقابل 40 مليار دولار، لكنها فشلت. وأثارت هذه الخطوة غضب عملاء شركة «أرم» ممن رفضوا سيطرة شركة واحدة على صانعة التكنولوجيا الأساسية للهواتف المحمولة.