شركات التكنولوجيا تقود الأسهم اليابانية إلى ذروة 33 عاماً

أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان عند أعلى مستوى في أكثر من 33 عاماً، اليوم الجمعة، مدعوماً بمكاسب وول ستريت، بينما قادت أسهم التكنولوجيا المكاسب بعد الطرح العام الأولي القوي لشركة أرم هولدنجز التابعة لسوفت بنك جروب.

وارتفع المؤشر توبكس 0.95% ليغلق عند 2428.38 نقطة، وهو أعلى مستوى يبلغه عند الإغلاق منذ يونيو 1990، وارتفع 2.95% خلال الأسبوع.

كما قفز المؤشر نيكاي 1.1% ليغلق عند 33533.09 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث من يوليو، وصعد 2.8% خلال الأسبوع.

وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية، «أولاً وقبل كل شيء، ارتفعت السوق لأن وول ستريت كانت قوية».

وأضاف: «أدى الطرح العام الأولي القوي لشركة أرم إلى تعزيز معنويات المستثمرين ودفعهم إلى شراء الأسهم المرتبطة بالرقائق».

وأنهت المؤشرات الأمريكية التداولات على ارتفاع حاد خلال الليل؛ إذ فشلت البيانات الاقتصادية القوية في تغيير التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبقي على سعر الفائدة الرئيس من دون تغيير الأسبوع المقبل.

وبلغت قيمة شركة أرم 60 مليار دولار تقريباً بعد إدراجها في بورصة ناسداك خلال الليل مع ارتفاع سهم شركة تصميم الرقائق 25 بالمئة تقريباً في اليوم الأول من التداول.

وارتفع سهم سوفت بنك جروب بما يصل إلى 5% في وقت سابق من الجلسة، لكنه قلص المكاسب لينهي التداول مرتفعاً 2.08 بالمئة.

وصعد سهم تويوتا موتور 2.67% ليعطي أكبر دعم للمؤشر توبكس، يليه سهم سوني جروب، الذي ارتفع 2.25%.

وزاد سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 3.11%.

وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، باستثناء أربعة.

وارتفع مؤشر قطاع المرافق 3.37% ليصبح الأفضل أداءً، كما قفز مؤشر قطاع المصافي أربعة بالمئة، لكن القطاع المصرفي انخفض 1.19% ليصبح الأسوأ أداءً.