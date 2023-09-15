«شيميرا» تطلق «لونيت» للاستثمارات البديلة بأصول تتخطى 50 مليار دولار

«شيميرا» تطلق «لونيت» للاستثمارات البديلة بأصول تتخطى 50 مليار دولار
التاريخ
9/15/2023 5:34:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
كشفت «شيميرا للاستثمار» الإماراتية عن إطلاقها شركة جديدة لإدارة الاستثمارات البديلة مقرها أبوظبي بأصول مُدارة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار.
الشركة الجديدة للاستثمارات البديلة، «لونيت»، ستركز على الأسواق الخاصة، وستستثمر في الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والائتمان والأصول الحقيقية والأسهم العامة، بحسب البيان الصادر عن الشركة اليوم.
وقد وقّعت «لونيت»، ومقرها سوق أبوظبي العالمي، على اتفاقيات طويلة الأمد لإدارة حسابات منفصلة (SMAs) مع عدة عملاء عند إطلاقها، مع الالتزام بإدارة أصولهم الحالية وتخصيص رأس المال في استثمارات جديدة.
من المتوقع أن تباشر «لونيت» أعمالها في الربع الحالي، ويضم فريق عمل الشركة أكثر من 150 موظفاً من الخبراء في القطاع، وتتوزع ملكيتها بين «شيميرا للاستثمار»، وفريقها الإداري. كما تخطط الشركة للتوسع عالمياً عبر افتتاح مكاتب في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.
«شيميرا للاستثمار» هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة «رويال غروب» في أبوظبي، وهي تكتل استثماري يضم أكثر من 60 شركة قوامها 20 ألف موظف.
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