«شيميرا» تطلق «لونيت» للاستثمارات البديلة بأصول تتخطى 50 مليار دولار

كشفت «شيميرا للاستثمار» الإماراتية عن إطلاقها شركة جديدة لإدارة الاستثمارات البديلة مقرها أبوظبي بأصول مُدارة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار.

الشركة الجديدة للاستثمارات البديلة، «لونيت»، ستركز على الأسواق الخاصة، وستستثمر في الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والائتمان والأصول الحقيقية والأسهم العامة، بحسب البيان الصادر عن الشركة اليوم.

وقد وقّعت «لونيت»، ومقرها سوق أبوظبي العالمي، على اتفاقيات طويلة الأمد لإدارة حسابات منفصلة (SMAs) مع عدة عملاء عند إطلاقها، مع الالتزام بإدارة أصولهم الحالية وتخصيص رأس المال في استثمارات جديدة.

من المتوقع أن تباشر «لونيت» أعمالها في الربع الحالي، ويضم فريق عمل الشركة أكثر من 150 موظفاً من الخبراء في القطاع، وتتوزع ملكيتها بين «شيميرا للاستثمار»، وفريقها الإداري. كما تخطط الشركة للتوسع عالمياً عبر افتتاح مكاتب في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

«شيميرا للاستثمار» هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة «رويال غروب» في أبوظبي، وهي تكتل استثماري يضم أكثر من 60 شركة قوامها 20 ألف موظف.