«روكفاير ريسورسز» تستحوذ على «الإمارات جولد»

أعلنت شركة «الإمارات جولد دي إم سي سي»، الشركة العاملة في مجال تكرير المعادن الثمينة في دولة الإمارات، أن شركة روكفاير ريسورسز بي إل سي، شركة التنقيب عن الذهب والمعادن الحيوية، ستنفذ اتفاقية شراء مشروطة للأسهم مع شركة «بالوما بريشس دي إم سي سي» للاستحواذ على امتيازها الكامل للتكرير وسك العملة.

ويشمل الاستحواذ جميع أعمال الإمارات جولد، بدءاً من تأمين المواد الخام وتكريرها وصياغتها، وصولاً إلى توزيع المنتجات ووجودها في السوق.

بالتزامن مع عملية الاستحواذ، تستعد الإمارات جولد لإجراء تغييرات إدارية واستراتيجية شاملة. مع التركيز الكامل للاستفادة من التكنولوجيات الرائدة في عمليات الصكوك، وتكرير الفضة كهربائياً، إضافة إلى تعزيز وجودها في الأسواق العالمية وتنويع خطوط الإنتاج، والالتزام بأعلى معايير الامتثال في الصناعة.

إضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن تغييرات إدارية رئيسية في الإمارات جولد، مع تركيز كبير على تعيين دانييل بروفينزال مديراً تنفيذياً؛ إذ يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، ومن المتوقع أن يسهم بشكل كبير في توجيه الشركة نحو تحقيق أهدافها الطموحة.

وقال دانييل بروفينزال، المدير التنفيذي للإمارات جولد: «نهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات جولد لتصبح رمزاً للثقة والنزاهة في صناعة المعادن الثمينة عالمياً. وتمثلت إحدى الخطوات الرئيسية في هذه الإستراتيجية في التكامل مع شركة مدرجة في بورصة لندن، ما يوفر درجة عالية من الحوكمة والموثوقية».

بتاريخ يمتد لأكثر من 30 عاماً، تعتبر الإمارات جولد واحدة من أكثر مصافي الذهب تأثيراً في منطقة مجلس التعاون الخليجي. الشركة الرائدة في صناعة الذهب تشتهر بسمعتها الراسخة، وبجودة منتجاتها، وخدماتها الفائقة للعملاء، وقبولها الكبير في السوق، وإدارتها الفعالة.