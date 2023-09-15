الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم إشارات إنهاء دورة رفع الفائدة

واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها، اليوم الجمعة، بعد قفزة حادة في الجلسة الماضية عقب إشارة البنك المركزي الأوروبي إلى أنه سينهي دورة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% مدعوماً بمكاسب أسهم شركات السلع الفاخرة المتأثرة بالصين بعد بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وصعد سهم كرينج الفرنسية وإل.في.إم.إتش 2.7% لكل منهما.

وحقق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أكبر مكاسبه بالنسبة المئوية في ستة أشهر، الخميس، بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وهي الزيادة العاشرة والأخيرة على الأرجح في المعركة المستمرة منذ 14 شهراً لكبح التضخم.

وقاد مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني المكاسب الأسبوعية في المنطقة وارتفع 0.8%.

وانخفض سهم إتش آند إم بنسبة 4.6% بعد إعلان شركة الملابس السويدية عدم تسجيل زيادة في مبيعات الربع الأخير لتخالف التوقعات، إذ إنها تجد صعوبة في جذب العملاء مع استمرار أزمة تكلفة المعيشة.

إيقاف الرفع



وأكد نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس أن الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوى 4% لفترة مطولة ربما يكون كافياً لكبح جماح التضخم.

وقال جويندوس لشبكة إذاعة «كوب» الإسبانية: «نعتقد أن الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة، مع الاحتفاظ بها لبعض الوقت ربما تكون كافية لخفض التضخم إلى نسبة 2% المستهدفة».

وأضاف في تصريحاته، التي أوردتها وكالة بلومبرغ للأنباء، أن مستوى التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة سوف يستمر في الانخفاض خلال الشهور المقبلة.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية، أمس الخميس، بمقدار ربع نقطة مئوية، وذلك للمرة العاشرة على التوالي منذ يوليو عام 2022.

وقال مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت إنه تم رفع سعر إعادة التمويل الرئيسي إلى 4.5%، وسعر الفائدة على الإيداع إلى 4%.

ومن شأن فرض أسعار فائدة أعلى أن يزيد تكلفة القروض، ومن ثم إبطاء الطلب والتأثير على معدل التضخم المرتفع، لكن نظراً لأن ارتفاع تكلفة القروض يمثل عبئاً على الاقتصاد، فقد تعالت مؤخراً دعوات تطالب بوقف رفع أسعار الفائدة.

قال البنك المركزي الأوروبي إن التضخم المرتفع بشكل مستمر في منطقة اليورو سيتراجع بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً قبل ثلاثة أشهر.