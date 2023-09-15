ارتفاع أسعار الذهب محلياً وعالمياً

ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات، اليوم الجمعة. ووفقاً للأسعار التي تم تداولها في الأسواق المحلية، فقد سجل سعر الذهب عيار «غرام 24» 232.00 درهماً، بينما سجل سعر عيار «غرام 22» مستوى 215.00 درهماً، أما سعر عيار «غرام 21» فقد استقر عند 208.00 دراهم، وسجل عيار «غرام 18» نحو 178.28 درهماً.

وعالمياً ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار مقابل اليوان بعد بيانات اقتصادية واعدة من الصين عززت آمال التعافي في أكبر مستهلك للذهب في العالم، رغم أن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة مرة أخرى تبقي المستثمرين في حالة قلق.

وخلال التداولات ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1915.27 دولاراً للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1936.90 دولاراً.

وصعد اليوان إلى أعلى مستوياته في أسبوعين مقابل الدولار بعد أن أظهرت بيانات أن إنتاج المصانع الصينية ومبيعات التجزئة في أغسطس تجاوزت التوقعات. وانخفاض الدولار يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

ورغم المكاسب لا يزال الذهب يتجه إلى انخفاض أسبوعي محدود بعدما تراجع أمس الخميس ليقترب من مستوى 1900 دولار، وهو الأدنى له منذ 23 أغسطس.

وقال يب جون رونج، خبير الأسواق في آي.جي: «التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول تجعل أسعار الذهب، الذي لا يدر عائداً، تحت ضغط».

وأضاف: «لا يبدو أن الظروف الاقتصادية، التي لا تزال جيدة في الولايات المتحدة، تبرر الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة قريباً، مع استمرار تأجيل موعد الخفض إلى منتصف العام المقبل».

وأظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفع بأكبر قدر الشهر الماضي في أكثر من عام، كما فاقت مبيعات التجزئة التوقعات مدعومة بارتفاع أسعار البنزين.

يأتي هذا بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أغسطس لأعلى مستوى في 14 شهراً، ما يغذي الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل بعد توقف مؤقت.

ودعمت البيانات الصينية المشجعة معادن نفيسة أخرى، فارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.3% إلى 22.92 دولاراً للأوقية.

وزاد البلاتين 0.6% إلى 911.90 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1252.56 دولاراً، وكلاهما يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.