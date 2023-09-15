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لهذا السبب .. أنهى حياة طفلين بطريقة مروعة في مصر

9/15/2023 5:15:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قررت النيابة العامة في محافظة الشرقية شمالي القاهرة حبس موظف بالمعاش، لارتكابه جريمة قتل مروعة ضحيتها طفلا جاره، بسبب "انزعاجه من لعبهما أمام منزله".


ووفق سجلات مديرية أمن الشرقية، فقد تلقى مركز شرطة بلبيس بلاغا من عامل يدعى السيد حسن، باحتفاء طفليه رحيم (6 سنوات) وإسلام (5 سنوات)، بعد خروجهما للعب أمام المنزل.


وكشف مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية" أن تحريات فريق البحث توصلت إلى أن جاره الموظف بالمعاش محمد صابر (65 عاما)، قتل الطفلين وتخلص من جثتيهما "لتسببهما في الضوضاء خلال لهوهما أمام منزله".
وأوضح المصدر أنه "بالقبض على المتهم اعترف بأنه حذر الطفلين وطالبهما بالابتعاد عن منزله لكنهما رفضا، فما كان منه إلا أن خطفهما وأدخلهما منزله واعتدى عليهما بالضرب والخنق حتى فارقا الحياة".


وتابع: "المتهم اعترف كذلك بأنه استعان بابنه البالغ من العمر 33 سنة، وخلال الليل ألقيا جثتي الطفلين في ترعة الإسماعيلية".


وبالقبض على نجل المتهم تطابقت اعترافاته مع أقوال والده، فتمت إحالة الاثنين للنيابة التي قررت حبسهما.


وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثتي الطفلين في حالة تحلل، ونقلتهما للتشريح بمعرفة الطب الشرعي.

سكاي نيوز


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