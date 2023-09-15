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فيديو يدمي القلوب لأم مصرية فقدت عائلتها في ليبيا

9/15/2023 5:15:33 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لأم مصرية تبكي بعد فقدان عائلتها وأبنائها في ليبيا.


وظهرت الأم المصرية في الفيديو تتحدث مع مواطن ليبي يقوم بمواساتها عن فقدان أبنائها في ليبيا، حيث قامت بدفن أحدهم ولم تتمكن من العثور على بقية أبنائها.


يذكر أن الإعصار المتوسطي "دانيال" اجتاح يوم الأحد الماضي عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل وفقدان الآلاف، أغلبهم في درنة، بينهم عدد من المصريين.


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