فيديو يدمي القلوب لأم مصرية فقدت عائلتها في ليبيا

فيديو يدمي القلوب لأم مصرية فقدت عائلتها في ليبيا
التاريخ
9/15/2023 5:15:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لأم مصرية تبكي بعد فقدان عائلتها وأبنائها في ليبيا.
وظهرت الأم المصرية في الفيديو تتحدث مع مواطن ليبي يقوم بمواساتها عن فقدان أبنائها في ليبيا، حيث قامت بدفن أحدهم ولم تتمكن من العثور على بقية أبنائها.
يذكر أن الإعصار المتوسطي "دانيال" اجتاح يوم الأحد الماضي عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل وفقدان الآلاف، أغلبهم في درنة، بينهم عدد من المصريين.
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