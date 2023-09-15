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وفاة شاب غرقا في بحر غزة

9/15/2023 5:15:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لقي شاب من محافظة غزة، مصرعه اليوم الجمعة، غرقا في بحر غزة.


وأفادت مصادر بأنه تم انتشال جثة الشاب محمود جمال زيدية (29 عامًا) من سكان حي الشجاعية، بعد غرقه في بحر غزة.

وفا


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