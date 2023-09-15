وفاة شاب غرقا في بحر غزة
التاريخ
9/15/2023 5:15:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - لقي شاب من محافظة غزة، مصرعه اليوم الجمعة، غرقا في بحر غزة.
وأفادت مصادر بأنه تم انتشال جثة الشاب محمود جمال زيدية (29 عامًا) من سكان حي الشجاعية، بعد غرقه في بحر غزة.
وفا
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