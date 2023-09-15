مد التقديم لمنح 100 حلم للمستقبل.. التعليم بالعاصمة الإدارية حتى 21 سبتمبر

وتستهدف المبادرة تقديم 100 منحة دراسية كاملة للدراسة بأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية لخريجي الثانوية العامة المتفوقين من أبناء الصعيد بواقع (20) منحة دراسية من كل جامعة، وسوف يتم قبول الطلاب وفقًا لمعايير القبول الخاصة بكل جامعة علي ان تكون تكلفة كل منحة مُناصفة بين الجامعة المشاركة وشركة العاصمة، كما ستقوم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بتحمل تكلفة الإقامة والإعاشة والانتقالات

ويشارك في هذا البروتوكول كل من الجامعة الألمانية الدولية، ومؤسسة جلوبال (جامعة هيرتفوردشاير)، ومؤسسة الجامعات الكندية، ومؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية (كوفنتري - نوفا).

وسيدرس الطلاب بأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية، وسيحصلون على شهادة من الجامعة الأم، وهذه الشهادة مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، علمًا بأنه لا يجوز للطالب التقديم للحصول على منحة في أكثر من جامعة.

وخصصت وزارة التعليم العالي رابطًا مركزيًا إلكترونيًا يمكن للطالب من خلاله الإطلاع على كافة الشروط الخاصة بالتقديم لكل جامعة، وكذلك روابط التقديم لكل جامعة مُشاركة في برنامج المنح.

وتطرح مؤسسة الجامعات الكندية 20 منحة في عدة برامج متميزة وتشمل (بكالوريوس الهندسة المستدامة وتضم تخصصات "الميكاترونكس، الهندسة الحيوية، هندسة الطاقة المتجددة" وبكالوريوس العلوم في الرياضيات وعلوم الحاسب وتضم تخصصات "علوم الحاسب الآلي والتخصص في علوم الألعاب، علوم الحاسب الآلي وتحليل الأعمال والبيانات"، وبكالوريوس إدارة الأعمال BBA وتضم تخصصات (المحاسبة، المالية، الدعاية والإعلان، الإدارة والتنظيم، ريادة الأعمال).

وتطرح جامعة هيرتفوردشاير 20 منحة في عدة برامج مميزة وتشمل (البرامج الطبية "العلاج الطبيعي، الصيدلة" والبرامج الهندسة وتضم تخصصات "الهندسة الميدانية، الهندسة الميكانيكية والميكاترونكس"، وبرامج علوم الحاسب "علوم الحاسب (الذكاء الاصطناعي)"، وبرامج العلوم الإنسانية وتضم تخصصات "التسويق باستخدام التواصل الرقمي، الإعلام" وبرامج الفنون الابتكارية وتضم تخصصات "التصميم الرقمي للإعلام، العمارة الداخلية والتصميم").

وتطرح جامعة المعرفة الدولية المُستضيفة لفرعي جامعة كوفنتري البريطانية ونوفا البرتغالية 20 منحة في عدة برامج مميزة، ويقدم فرع جامعة كوفنتري البريطانية منحًا في البرامج التالية: (الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية والإلكترونية، الحوسبة، علوم الحاسب، القرصنة والأمن السيبراني، الإعلام الرقمي، التصميم الجرافيكي، العمارة الداخلية والتصميم، الأعمال والتسويق، إدارة الأعمال، إدارة الأعمال والموارد البشرية)، ويقدم فرع جامعة نوفا البرتغالية منحًا في البرامج التالية: (الإدارة، الهندسة البيئية، الهندسة الصناعية والإدارة، إدارة المعلومات، تطبيق الرياضيات على إدارة المخاطر).

وتطرح الجامعات الأوروبية المُستضيفة لفرعي جامعة لندن ووسط لانكشاير 20 منحة في عدة برامج مميزة، ويقدم فرع جامعة وسط لانكشاير منحًا في البرامج الهندسية (الهندسة الميكانيكية، هندسة السيارات الرياضي، الميكاترونكس والأجهزة الذكية، الهندسة باستخدام الحاسوب)، ويقدم فرع جامعة لندن منحًا من خلال كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وذلك في البرامج التالية (الاقتصاد والتمويل، الأعمال والإدارة، السياسة والعلاقات الدولية، الاقتصاد والسياسة، وتقدم كلية جولد سميث منحًا في علوم الحاسبات (تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، تطوير الويب والهاتف المحمول، الحوسبة المادية وانترنت الأشياء، تطوير الألعاب، الواقع الافتراضي، تجربة المستخدم)، ويقدم التحالف الأكاديمي (كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، كلية بيركبك، الكلية الملكية، كلية الملكة ماري، كلية الدراسات الشرقية والإفريقية، كلية لندن الجامعية) منحًا في القانون، وتقدم الكلية الملكية في لندن برنامجًا في علم النفس.

وتطرح الجامعة الألمانية الدولية 20 منحة في عدة برامج مميزة بكليات (الهندسة، الهندسة المعمارية، كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية المعلوماتية وعلوم الكمبيوتر، كلية إدارة الأعمال وبرنامج معلوماتية الإدارة، كلية التصميم، كلية الهندسة الصيدلية والتكنولوجيا).