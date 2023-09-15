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وزير الإسكان يتابع إنشاء 4171 وحدة سكنية بديل العشوائيات فى العبور

9/15/2023 4:26:05 AM
(MENAFN- Youm7) تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعدد من المشروعات بمدينة العبور ، منها موقف استكمال 134 عمارة "بديل العشوائيات " بمشروع روضة العبور، وكذا الخدمات المختلفة بالمشروع، والغلق الآمن لمقلب السلام، ومحطة محولات كهرباء بقدرة 525 م.ف.أ.



قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه استقبل مجموعة العمل من معاوني رؤساء الأجهزة المكلفة بمتابعة المشروعات القومية بمدينة العبور وإعداد تقارير بأهم التحديات التي تواجه تلك المشروعات ووضع مقترحات لسرعة الإنجاز والانتهاء من تنفيذها، وذلك بحضور المهندس علاء حماد، نائب رئيس الجهاز، ومسئولي جهاز المدينة، وفي إطار الاهتمام بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة وضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.





وحدات بديل العشوائيات




واستهل أعضاء اللجنة الجولة بتفقد الموقف التنفيذي لمشروع عمارات روضة العبور " إسكان بديل المناطق غير الآمنة "، والجاري تنفيذها بحي السلام ثان، ويشرف على التنفيذ جهاز تنمية مدينة العبور، ويشمل المشروع تنفيذ 134 عمارة مقسمة إلى 4171 وحدة سكنية، و475
وحدة إدارية، و 426 وحدة تجارية، وتتراوح مساحة الوحدات من 95 إلى 120 متر مربع كاملة التشطيب والمرافق، بجانب تنفيذ مدرسة تعليم أساسي سعة 66 فصلا، ومدرسة الطفولة السعيدة سعة 33 فصلا وتم تسليمها إلى وزارة التضامن الاجتماعي، ومركز طبي، ومخبزين، وحضانة أطفال لخدمة الأهالي وسكان المشروع، ومسجد، وكذلك تنفيذ كافة الأعمال المتعلقة بالطرق والمرافق والتغذية الكهربائية وتركيب الاتصالات لكامل المشروع.





وحدات بديل العشوائيات بمدينة العبور




كما تم المرور وتفقد تنفيذ مشروع (الغلق الآمن لمقلب السلام)، والذي تبلغ مساحته 67 فدانا، لتوفير مناخ صحي للمواطنين وعمل شبكة آبار لاستخراج غاز الميثان وربطه على محطة لتوليد الكهرباء، ويعتبر من المشروعات بالغة الأهمية للصحة العامة بجانب توفير بدائل جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية.



واختتم مسئولو الإسكان جولتهم بمدينة العبور بتفقد مشروع (محطة محولات كهرباء 5)، بقدرة إجمالية ( 525 ميجا/فولت/أمبير) على مساحة 6.5 فدان وبتكلفة إجمالية 450 مليون جنيه بالمنطقة الصناعية (ب&ج) بجهد ( 22/66/220 ك فولت)، ليصبح إجمالي القدرات الكهربائية المتاحة للمدينة (700 ميجا. فولت. أمبير)، ويهدف المشروع إلى
تدعيم أحمال المناطق "الصناعية والسكنية" بالمدينة وربطها على الشبكة العامة لنقل الكهرباء بجمهورية مصر العربية عن طريق مصدَرين ( العاشر/أبو زعبل وخط بدر/أبو زعبل) ومحطة تحكم أرضية وأبراج هوائية، ويعتبر المشروع إضافة كبيرة للبنية الأساسية بمدينة العبور.





محطة كهرباء مدينة العبور




وأضاف "رشاد": يتكون مشروع المحطة من ( مبنى جهد 220 ك/فولت، مبنى جهد 66 ك/فولت، ومبنى التحكم المركزي، وشبكة حريق مركزية + أبراج المراقبة + غرف الأمن)، وتحتوي المباني على مهمات قواطع من النوع (gis) والنظام المستخدم للتحكم المركزي داخل المحطة عن طريق اسكادا سيستم (scada system)، ويُعد من أحدث الأنظمة وتشمل أيضا المحطة على 4 محولات بقدرة (40 ميجا فولت أمبير جهد 22/66
ك/فولت) بخلاف 3 محولات بقدرة (175 ميجا فولت أمبير جهد 220/66 ك/فولت ).



وتابع تم إنشاء المحطة على أحدث أنظمة الحريق من النوع المعنون (adress able)، وكذلك أجهزة الإطفاء الذاتي على المحولات، كما تم إنشاء الطرق الداخلية وأرضية المحطة على أحدث الطرق وأنظمة الأمان للحماية من مخاطر الصاعق الكهرباء مثل جهد الخطوة وجهد اللمس.









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