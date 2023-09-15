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توجيه تهم إلى مواطن سورى يشتبه بتنفيذه هجومين بالسكين فى ألمانيا

9/15/2023 4:26:03 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت النيابة الفيدرالية الألمانية توجيه تهم إلى مواطن سوري يشتبه في تنفيذه هجوما مزدوجا بسكين في أبريل الماضي أدى أحدهما إلى مقتل شخص.

وقالت نيابة كارلسروه المكلفة القضايا الأكثر تعقيدا في هذا البلد، بينها قضايا الارهاب، إن "معن د." البالغ 26 عاما "اتخذ قرارا بالمساهمة في الجهاد العالمي عبر قتل ما يسمى الكفار في ألمانيا".

وأوضحت النيابة أن المواطن السوري يشتبه في انه طعن حتى الموت رجلا "التقاه صدفة" صباح أحد الفصح في وسط مدينة دويسبورج، وتلقى "28 طعنة على الأقل في البطن والرأس والرقبة"، وتوفي في اليوم نفسه متأثرا بجروحه.

وبعد تسعة أيام في 18 أبريل، وعلى بعد أقل من كيلومتر واحد من المكان الأول، يشتبه بأن معن نفذ هجوما آخر بسكين في قاعة رياضية أصيب فيه أربعة رجال.

وكما أضافت النيابة، من بين الزبائن الثلاثة الذين تعرضوا لهجوم في غرفة تبديل المنازل وفي الحمامات، أصيب بعضهم بعدة طعنات "في الجزء العلوي من الجسم، مما تسبب في إصابات قاتلة"، وتلقى رجل اسعاف بعد ذلك طعنتين في الفخذ.

ولم يتمكن المحققون في البداية من تحديد أي هدف واضح، لكن العناصر التي جمعت خصوصا خلال مداهمة منزل المشتبه به، كشفت سريعا عن "مؤشرات ذات دافع إسلامي" كما قالت ناطقة باسم نيابة شبيغل آنذاك.

ويفترض الآن أن تصادق المحكمة الاقليمية العليا في دوسلدورف على نص الاتهام بحق المشتبه به الموقوف احتياطيا منذ 24 أبريل الماضي.

جدير بالذكر أن ألمانيا كانت في السنوات الماضية،
مسرحا لعدة اعتداءات جهادية الأكثرُ دموية بينها كان هجوما بشاحنة في ديسمبر 2016، على سوق عيد الميلاد في برلين ما أسفر عن 12 قتيلا.


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