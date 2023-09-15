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رئيس موريتانيا يعزى الشعب الليبى فى ضحايا العاصفة دانيال والفيضانات

9/15/2023 4:26:03 AM
(MENAFN- Youm7) أعرب الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، عن أصدق التعازى وأخلص المواساة للشعب الليبى الشقيق بعد الكارثة الإنسانية الأليمة جراء العاصفة "دانيال" والفيضانات التى اجتاحت ليبيا.

وأكد الرئيس الغزوانى، فى بيان بثته الرئاسة الموريتانية فى نواكشوط، تعاطف وتضامن الحكومة والشعب الموريتانيين مع الشقيقة ليبيا .

وأضاف الرئيس الموريتاني "في وقت ما زالت تتكشف فيه الأضرار البشرية والمادية التى خلفها الإعصار والفيضانات في ليبيا، نعبر عن أصدق التعازي وأخلص المواساة للشعب الليبي الشقيق بعد الكارثة الإنسانية الأليمة، مع تأكيدنا لتعاطف وتضامن الحكومة والشعب الموريتانيين معهم سائلين الله أن يحفظ ليبيا وشعبها من كل مكروه".



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