اليمن ترحب بجهود السعودية وسلطنة عمان لإحلال السلام والاستقرار فى البلاد

وجددت الحكومة -في بيان أرودته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الجمعة، التأكيد على استمرار نهجها المنفتح على كافة المبادرات الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل، وفقا للمرجعيات الثلاث، وبما يضمن إنهاء الأزمة، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.



