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اليمن ترحب بجهود السعودية وسلطنة عمان لإحلال السلام والاستقرار فى البلاد

9/15/2023 4:26:02 AM
(MENAFN- Youm7) رحبت الحكومة اليمنية بجهود السعودية وسلطنة عمان، والمساعى الأممية والدولية الهادفة لدفع الجماعة الحوثية نحو التعامل الجاد مع دعوات السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمنى.

وجددت الحكومة -في بيان أرودته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الجمعة، التأكيد على استمرار نهجها المنفتح على كافة المبادرات الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل، وفقا للمرجعيات الثلاث، وبما يضمن إنهاء الأزمة، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.



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