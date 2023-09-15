سفير روسيا فى ليبيا: بوتين وجه بإرسال طائرات إغاثة لمتضررى الفيضانات

سفير روسيا فى ليبيا: بوتين وجه بإرسال طائرات إغاثة لمتضررى الفيضانات
التاريخ
9/15/2023 4:26:02 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن السفير الروسى فى ليبيا أيدار أجانين، اليوم الجمعة، إرسال وزارة الطوارئ الروسية بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين عدة طائرات إغاثة إلى مناطق شرق ليبيا، المنكوبة بإعصار "دانيال".
وقال أجانين -حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، "تنفيذا لتوجيه الرئيس فلاديمير بوتين، سترسل روسيا إلى المناطق المتضررة فى شمال شرق ليبيا عدة طائرات إغاثة تحمل فرق إنقاذ وأطباء ومعدات لإزالة الركام وبطانيات وخيام وغير ذلك من مستلزمات إسعافية وإغاثية، على أن تنطلق الطائرات اليوم 15 سبتمبر، وسط تعاون كامل من الجانب الليبي".
وضربت العاصفة "دانيال" شرق ليبيا مطلع الأسبوع ولاسيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية وبنغازى حيث تم إعلان حظر التجول وإغلاق المدارس.
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