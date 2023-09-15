سفير روسيا فى ليبيا: بوتين وجه بإرسال طائرات إغاثة لمتضررى الفيضانات

وقال أجانين -حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، "تنفيذا لتوجيه الرئيس فلاديمير بوتين، سترسل روسيا إلى المناطق المتضررة فى شمال شرق ليبيا عدة طائرات إغاثة تحمل فرق إنقاذ وأطباء ومعدات لإزالة الركام وبطانيات وخيام وغير ذلك من مستلزمات إسعافية وإغاثية، على أن تنطلق الطائرات اليوم 15 سبتمبر، وسط تعاون كامل من الجانب الليبي".

وضربت العاصفة "دانيال" شرق ليبيا مطلع الأسبوع ولاسيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية وبنغازى حيث تم إعلان حظر التجول وإغلاق المدارس.



