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استمرار إتاحة التقدم للطلاب الوافدين للدراسة عبر منصة ادرس فى مصر

9/15/2023 4:25:59 AM
(MENAFN- Youm7) تواصل الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقديم أمام الطلاب الوافدي الراغبين في الدراسة بمصر، وذلك عبر التقدم الإلكترونى على منصة" ادرس فى مصر" ويستمر فتح باب القبول أمام الطلاب الوافدين للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية حتى مساء اليوم 15 سبتمبر.



وسيتم إتاحة التقديم الإلكتروني عن طريق منصة "أدرس في مصر" وذلك للتيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية؛ للتخفيف من حدة التكدس بالجامعات، نظرًا للاقبال المُتزايد على الدراسة بالجامعات المصرية.



وسيعتمد نظام قبول أوراق تقديم الطلاب الوافدين على أولوية التقديم بالجامعات المصرية.



وكانت الصفحة الرسمية "أدرس فى مصر" التابعة لوزارة التعليم العالى وإدارة شئون الطلاب الوافدين، قد أعلنت عن الحدود الدنيا لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، حيث سجل الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية 75% بكليات الطب بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط و70% للقبول بباقى الجامعات الحكومية.



كما سجل الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان والصيدلة 70% بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط و65% بباقى الجامعات الحكومية، كما سجل الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى والطب البيطرى والهندسة والتخطيط العمرانى وفنون جميلة عمارة والزراعة هندسة زراعية والحاسبات والمعلومات 65% بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط و60% للقبول بباقى الجامعات الحكومية.



وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات العلوم والعلوم الصحية وعلوم الثروة السمكية والمصيد والبنات للعلوم والفنون التطبيقية 55 % بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وأسيوط والمنصورة و50 % بباقى الجامعات الحكومية، والحد الأدنى للقبول بباقى كليات ومعاهد القسم العلمى 50 % بجميع الجامعات الحكومية.



وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد القسمين الأدبى والعلمى 70 % لكلية اقتصاد وعلوم سياسية و65 % الإعلام و55 % الألسن و50 % باقى الكليات والمعاهد، وفيما يخص الحدود الدنيا للجامعات الخاصة والأهلية يكون القبول بأولوية التقديم على منصة ادرس فى مصر حسب الأعداد المحددة لكل جامعة والأعداد المحددة لكل جنسية.









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