رئيس صندوق الموازنة الزراعية: إجراءات لتشجيع الفلاح على زراعة الذرة الشامية

وقال السباعي إن الذرة الشامية تعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، حيث تعتبر المكون الأساسي لصناعة الأعلاف، الخاصة بالإنتاج الحيواني وبعض الصناعات الغذائية.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا كبيرا في إنتاج المنتجات المتنوعة لهيئة صندوق الموازنة الزراعية، والتي تخدم جميع أنواع الزراعات المختلفة، وعلى رأسها الذرة الشامية.. مشيرا إلى أن هذه المنتجات تشمل المخصبات الحيوية والمغذيات النباتية والمركبات الحيوية.

وأوضح رئيس الموازنة الزراعية أن منتجات الهيئة متوفرة للمزارعين بأسعار مدعمة مثل المخصبات النباتية وبدائل الأسمدة ومحفزات نمو ومحسنات تربة.. مشيرا إلى فوائد المخصبات الحيوية والتي من ضمنها ترشيد استخدام الأسمدة المعدنية والحد من تلوث البيئة وزيادة الإنتاجية المحصولية والجودة العالية الخالية من الكيماويات.

وأشار الدكتور السباعي إلى أن السماد الحيوي يحسن من نمو النباتات، ويمنع انتشار الأمراض، ويزيد من ازدهار النشاطات الميكروبية في التربة، ويحسن امتصاص التربة للماء وتهوية التربة، موضحا أن السماد العضوي مفيد من الناحية البيئية من خلال الاستغناء عن السماد الكيماوي ويقلل من كمية النفايات الزراعية.



