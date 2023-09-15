أسوشيتدبرس: بدء إضراب 13 ألف من عمال صناعة السيارات بأمريكا

وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فإن أعضاء نقابة عمال السيارات المتحدة بدأوا فى الاعتصام فى مصنع تجميع جنرال موتورز فى وينتزفيل بولاية ميسورى، ومصنع فورد فى واين بميتشيجان وبالقرب من ديترويت، وفى مصنع ستيلانتيس جيب فى توليدو بولاية أوهايو.



وكانت هذه هى المرة الأولى فى تاريخ النقابة الممتد على مدار 88 عاما يبدأ العمال إضرابا فى ثلاث شركات فى وقت واحد بعد أن انتهت العقود مع الشركات والمستمرة منذ 4 سنوات بحلول منتصف ليل الجمعة.



وقالت أسوشيتدبرس إن الإضرابات ستحدد على الأرجح مستقبل الاتحاد ومستقبل صناعة السيارات المحلية فى أمريكا فى الوقت الذى تستعرض فيه قوة العمل الأمريكية عضلاتها وتواجه الشركات تحولا تاريخيا من صناعة السيارات التى تعمل بالوقود ونحو السيارات الكهربائية.



وحذرت الوكالة من أنه فى حال استمرار

الإضرابات لفترة طويلة، فإن التجار يمكن أن تنفذ منهم المركبات وترتفع الأسعار. كما أن الإضراب يمكن أن يكون عاملا فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل باختبار مزاعم الرئيس جو بايدن التى يفتخر بها بكونه أكثر رئيس محابى للعمال فى التاريخ الأمريكى.



وقالت ليز شولر، رئيس رابطة تضم 60 نقابا تضم فى عضويتها 12.5 مليون عامل، إن العمال فى كل مكان فى العالم يراقبون هذا الأمر.

وأشار التقرير إلى أن الإضراب مختلف عن الإضرابات التى حدثت خلال مفاوضات النقابة العاملين بصناعة السيارات. فبدلا من استهدف شركة واحدة، فإن النقابة وفى ظل قيادة رئيسها الجديد شاون فاين تقوم بالإضراب فى ثلاث شركات. لكن لم يتوقف كل العمال عن العمل بعد، على الأقل حتى الآن،.



