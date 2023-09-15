وزير الدفاع الروسى يتفقد مصنعا للغواصات النووية ويوجه بتشغيله بكامل طاقاته
التاريخ
9/15/2023 4:25:56 AM
(MENAFN- Youm7) تفقد وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، مصنع "زفيزدا" للغواصات النووية، فى إقليم بريموريه، ووجه بإنجاز خطط تحديث الغواصات وتأمين كامل متطلبات الأسطول الروسى.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، أن شويجو أولى اهتماما خاصا لسير تنفيذ حجوزات الأسطول في المواعيد المحددة، ووجه بتشغيل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية من أجل استكمال خطط صيانة وتحديث الغواصات، مشددا على ضرورة الالتزام بالآجال المحددة لتنفيذ طلبات وزارة الدفاع.
يشار إلى أن مصنع "زفيزدا" في إقليم بريموريه شرقي روسيا، هو مجمع رائد في إنتاج الغواصات لأسطول المحيط الهادئ الروسي، وإعادة تجهيز وتحديث الغواصات النووية.
MENAFN15092023000132011024ID1107075532
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.