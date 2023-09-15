وزير الدفاع الروسى يتفقد مصنعا للغواصات النووية ويوجه بتشغيله بكامل طاقاته

وذكرت وزارة الدفاع الروسية -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، أن شويجو أولى اهتماما خاصا لسير تنفيذ حجوزات الأسطول في المواعيد المحددة، ووجه بتشغيل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية من أجل استكمال خطط صيانة وتحديث الغواصات، مشددا على ضرورة الالتزام بالآجال المحددة لتنفيذ طلبات وزارة الدفاع.

يشار إلى أن مصنع "زفيزدا" في إقليم بريموريه شرقي روسيا، هو مجمع رائد في إنتاج الغواصات لأسطول المحيط الهادئ الروسي، وإعادة تجهيز وتحديث الغواصات النووية.



