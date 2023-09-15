أين توجد الصحراء الوحيدة فى أوروبا.. صحيفة إسبانية تجيب

وقالت الصحيفة إن الصحراء الوحيدة في قارة أوروبا هي صحراء تابيرناس، وهي منطقة طبيعية تقع في الجنوب الغربي من إسبانيا وتحتل مساحة 280 كيلومترا

بين جبال فيلابريس والحمية، في مقاطعة ألمرية، التي تبعد عن عاصمة المحافظة بأقل من 30 كيلومتراً.

وتعيش فى صحراء تابيرناس بعض أنواع النباتات والحيوانات الفريدة من نوعها فى العالم ، ويتسلط ضوء الشمس على هذه المنطقة 3000 ساعة من الضوء سنويا ، ولهذا يوجد بها منصة شمسية تابعة لمركز أبحاث الطاقة والبيئة والتكنولوجيا وهى أكبر مركز للبحث والتطوير والاختبار فى اوروبا مخصص لتقنيات الطاقة الشمسية المركزة.

تعد هذه الصحراء الأندلسية جنة حقيقية لمحبي الطبيعة. يتيح لك عدم وجود تلوث ضوئي التفكير بوضوح في النجوم. من كالار ألتو، الذي يُعتبر أكبر مرصد فلكي في أوروبا القارية، شمال تابيرناس، تصبح السماء غطاءً لا يضاهى، مما أدى إلى أن تصبح وجهة سياحية فلكية.



