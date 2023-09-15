الجارديان: شركات السوشيال ليست مستعدة للتعامل مع المعلومات المضللة فى الانتخابات

نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن خبراء تحذيرهم من أن شركات التواصل الاجتماعى ليست مستعدة للتعامل مع المعلومات المضللة خلال سلسلة من الانتخابات يشهدها العالم فى عام 2024، وذلك بسبب حواجز اللغة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحالف العالمى للعدالة التكنولوجية، وهى حركة تضم قادة المجتمع المدنى والناجون من الأذى التقنى، يطالب شركات التكنولوجيا الكبرى الرائدة، بما فى ذلك جوجل وتيك توك وميتا وإكس، بضمان أن تكون منصاتهم مجهزة لحماية الديمقراطية والسلامة خلال عمليات التصويت المقررة العام القادم.

ومن المقرر أن يشارك نحو مليارى شخص بالتصويت فى انتخابات فى أكثر من 50 دولة فى 2024، بينهم الولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبى.

وفى يوليو الماضى، طلب التحالف من جوجل وميتا وإكس وتيك توك وضع خطط عمل للانتخابات بموارد كاملة، على المستويين العالمى والمحلى، من أجل حماية الحريات والحقوق وسلامة المستخدمين خلال انتخابات 2024. ولم ترد شركات التواصل الاجتماعى على طلب مشاركة خططهم.

وسعى التحالف للحصول على تفاصيل عدد العاملين والمتعاقدين لكل لغة ولهجة لضمان أن تكون هناك خبرة فى السياق الوطنى والإقليمى لتعديل المحتوى. ويحذر الخبراء من أنه فى حال عدم امتلاك المنصات خطط عمل قوية للانتخابات، فإن هذا قد يهدد نزاهة وسلامة المواطنين.

وقالت كاتارزينا زيميليويتز، المؤسس المشارك ورئيس مؤسسة بانوبتيكون، وهى منظمة بولندية غير حكومية تراقب تكنولوجيا المراقبة، إن شركات التكنولوجيا الكبرى يجب أن تفعل المزيد لضمان مراقبة المحتوى عبر اللغات. وأضافت أن هذا يمثل تحدى كبير للمنصات الكبرى من أجل القيام بتعديل فعال فى سياقات ثقافية مختلفة، فكلما ابتعدنا عن اللغة الإنجليزية، كلما زاد الأمر تعقيدا.



