ضحايا الأهلى بالسوبر الإفريقى.. ثلاثى مغربى وثنائى تونسى وفريق جنوب إفريقى

ونجح الأهلي في إسقاط 8 ضحايا خلال مشواره نحو التتويج بلقب السوبر في المرات الثماني الماضية، منهم ثلاث فرق مغربية وهي الجيش الملكي ونهضة بركان والرجاء، وفريقين تونسيين هما النجم الساحلي والصفاقسي وإن كان قد حقق اللقب مرتين على حساب الأخير، ومرتين على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وليوباردز الكونغولي.

ونستعرض ضحايا الأهلى فى السوبر الإفريقى







خاض الأهلي بطل دوري الأبطال مباراة السوبر عام 2002 ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي "بطل الكونفدرالية" وكان الفريق الجنوب أفريقي أول ضحايا الأهلي فى السوبر

عام 2002 بعد الفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف، سجل رباعية الأهلي خالد بيبو وحسام غالي وسيد عبد الحفيظ وعصام الحضرى وهو الهدف الشهير للسد العالى فى مشواره الكروي.





واجه الأهلي بطل دوري الأبطال نظيره الجيش الملكي المغربي بطل الكونفدرالية عام 2006، وهي المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بدون أهداف، وسجل للأهلي حينها عماد النحاس وأسامة حسني وشادي محمد وإسلام الشاطر.





التقى الأهلي بطل دوري الأبطال مع النجم الساحلي بطل الكونفدرالية عام 2007 في المباراة التي أقيمت بملعب أديس أبابا بأثيويبا فى احتفالية الكاف بمرور 50 عاما على تأسيسه، وانتهى الوقت الأصلي بدون أهداف وسجل للأهلي في ركلات الترجيح، شادي محمد وفلافيو وعماد متعب وأحمد حسن استاكوزا وعماد النحاس.





الأهلي بطل دوري الأبطال واجه الصفاقسي التونسي بطل الكونفدرالية عام 2009 وفاز الأحمر بنتيجة 2-1 على استاد القاهرة، وسجل الأنجولي أمادو فلافيو ثنائية الأهلي.





خاض الأهلي بطل دوري الأبطال مواجهة مختلفة مع ليوباردز الكونغولي بطل الكونفدرالية عام 2013 وفاز الأحمر بنتيجة 2-1 على ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث سجل رامي ربيعة ومحمد بركات هدفي الأهلي وقادا الفريق للقب الخامس.





التقى الأهلي بطل دوري الأبطال مع الصفاقسي التونسي بطل الكونفدرالية عام 2014 وفاز الأهلي بنتيجة 3-2 على استاد القاهرة، وسجل أهداف محمد ناجي جدو وعمرو جمال "هدفين"، ولكن المفارقة أنه سجل للصفاقسي علي معلول لاعب الأهلي الحالي وفخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي السابق وبيراميدز الحالى، واللذين كانا يلعبا في صفوف الصفاقسي وقتها.





التقى الأهلى بطل دوري الأبطال

مع نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية وفاز المارد الأحمر بهدفين دون رد ليتوج باللقب السابع فى تاريخه فى 2021 .





التقى الأهلي مع الرجاء المغربي في مباراة السوبر الإفريقي على ملعب أحمد بن علي بالريان في العاصمة القطرية الدوحة وتوج الأهلي باللقب بعد الفوز بنتيجة 6 / 5 في ركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدل لمثله فى أخر ظهور للمارد الاحمر بالسوبر الافريقى



