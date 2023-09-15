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الدور الأول من الدورى الممتاز الجديد ينتهى 4 أبريل المقبل

9/15/2023 4:25:54 AM
(MENAFN- Youm7) تنتهى مباريات الدور الأول من عمر الدورى الممتاز الجديد أحد يومى 3 أو4 ابريل المقبل، وفقا للجدول الذى أعلنته رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم.

ويختتم الدور الأول بالدورى المصرى الجديد بمباراتى الزمالك وبلدية المحلة فى التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولى ، وفيوتشر مع الأهلى أحد يومى 3 أو 4 ابريل المقبل.

وحددت رابطة الأندية المحترفة السابعة مساء الخميس 15 فبراير المقبل موعداً لإقامة مباراة القمة بين
الزمالك
والأهلى فى الدور الأول للدورى والمؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة على أن تقام المباراة على استاد القاهرة الدولى.

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعد أن غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.

ويشارك في الدوري المصري 18 فريقًا، يصعد ثنائي القمة إلى دوري أبطال أفريقيا ويتأهل الثالث والرابع لكأس الكونفيدرالية، فيما يهبط ثلاثي ذيل الترتيب إلى الدوري الممتاز "ب".



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