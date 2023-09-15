الدور الأول من الدورى الممتاز الجديد ينتهى 4 أبريل المقبل

ويختتم الدور الأول بالدورى المصرى الجديد بمباراتى الزمالك وبلدية المحلة فى التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولى ، وفيوتشر مع الأهلى أحد يومى 3 أو 4 ابريل المقبل.

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعد أن غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.

ويشارك في الدوري المصري 18 فريقًا، يصعد ثنائي القمة إلى دوري أبطال أفريقيا ويتأهل الثالث والرابع لكأس الكونفيدرالية، فيما يهبط ثلاثي ذيل الترتيب إلى الدوري الممتاز "ب".



