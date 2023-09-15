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أوسوريو يخطط للدفع بـ محمود علاء وأوباما فى تشكيل الزمالك أمام بطل جيبوتى

9/15/2023 4:25:53 AM
(MENAFN- Youm7) يخطط الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، للبدء بالثنائى محمود علاء ويوسف إبراهيم الشهير بـ"أوباما" أساسيان فى مواجهة أرتا سولار الجيبوتى المقرر لها فى الرابعة عصر غد السبت على ملعب عزام بتنزانيا ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويؤمن
أوسوريو بإمكانيات أوباما ومحمود علاء الفنية، خاصة أنه صاحب قرار عودتهما فى الانتقالات الصيفية الماضية، فضلاَ عن أن الثنائى مناسب جداً لطريقة لعبه وأفكاره التي ينفذها مع القلعة البيضاء.

في سياق متصل وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، برنامجا تأهيلياً و استشفائياً للاعبين على هامش المران الذي أقيم داخل صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية و الاستشفائية المتنوعة تحت قيادة أفراد الجهازين الفني و الطبي، لعلاج الإرهاق البدني و العضلي في ظل رحلة السفر الطويلة من القاهرة إلى تنزانيا والتي استغرقت ما يقرب من ٩ ساعات.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي و علاء رجب مخطط الأحمال، على منح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة في إطار البرنامج التدريبي الموضوع لتجهيزهم بالشكل الأمثل لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي.


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