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الأهلى يبحث عن اللقب القارى رقم 26 الليلة ليلاحق ريال مدريد

9/15/2023 4:25:53 AM
(MENAFN- Youm7) يخوض الأهل ،
البطل التاريخى لدورى أبطال أفريقيا، تحديا جديدا فى التاسعة مساء اليوم الجمعة عندما يواجه اتحاد العاصمة الجزائرى على لقب كأس السوبر الأفريقى فى نهائى النسخة رقم 32 بمدينة الطائف السعودية.

ويلعب الأهلى مباراة اليوم بصفته حامل لقب دورى أبطال أفريقيا الموسم الماضى، بعدما هزم الوداد البيضاوى المغربى فى المباراة النهائية، بينما يدخل اتحاد العاصمة المباراة كونه بطل كأس الكونفدرالية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

يبحث الأهلي عن لقبه رقم 26 على مستوى البطولات الأفريقية ليعزز موقعه كثاني أكثر الأندية تتويجًا بالألقاب القارية على مستوى العالم خلف ريال مدريد (29 لقبًا).

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ11 لقب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020-
2021 - 2023)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 17 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق آنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".


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