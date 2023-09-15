الأهلى يبحث عن اللقب القارى رقم 26 الليلة ليلاحق ريال مدريد

الأهلى يبحث عن اللقب القارى رقم 26 الليلة ليلاحق ريال مدريد
التاريخ
9/15/2023 4:25:53 AM
(MENAFN- Youm7) يخوض الأهل ،
البطل التاريخى لدورى أبطال أفريقيا، تحديا جديدا فى التاسعة مساء اليوم الجمعة عندما يواجه اتحاد العاصمة الجزائرى على لقب كأس السوبر الأفريقى فى نهائى النسخة رقم 32 بمدينة الطائف السعودية.
ويلعب الأهلى مباراة اليوم بصفته حامل لقب دورى أبطال أفريقيا الموسم الماضى، بعدما هزم الوداد البيضاوى المغربى فى المباراة النهائية، بينما يدخل اتحاد العاصمة المباراة كونه بطل كأس الكونفدرالية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.
يبحث الأهلي عن لقبه رقم 26 على مستوى البطولات الأفريقية ليعزز موقعه كثاني أكثر الأندية تتويجًا بالألقاب القارية على مستوى العالم خلف ريال مدريد (29 لقبًا).
وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.
ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ11 لقب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020-
2021 - 2023)
وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.
وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 17 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق آنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".
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