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سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيسة هندوراس بالعيد الوطني لبلادها

9/15/2023 4:25:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 9 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة زيمورا كاسترو رئيسة جمهورية هندوراس الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها وراجيا لفخامتها دوام الصحة والعافية.(النهاية) أ م ح

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