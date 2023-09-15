سمو أمير البلاد يهنئ ملك السويد بالذكرى الخمسين لتوليه العرش

سمو أمير البلاد يهنئ ملك السويد بالذكرى الخمسين لتوليه العرش
التاريخ
9/15/2023 4:25:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 9 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك مملكة السويد الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الخمسين لتوليه العرش.
مشيدا بما حققه البلد الصديق في عهد جلالته من انجازات حضارية بارزة شملت مختلف الميادين ومتمنيا سموه رعاه الله لجلالته موفور الصحة والعافية ولمملكة السويد وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.(النهاية) أ م ح
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