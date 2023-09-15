سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ ملك السويد بالذكرى الخمسين لتوليه العرش

سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ ملك السويد بالذكرى الخمسين لتوليه العرش
التاريخ
9/15/2023 4:25:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 9 (كونا) -- بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك مملكة السويد الصديقة بمناسبة الذكرى الخمسين لتوليه العرش.(النهاية) أ م ح
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