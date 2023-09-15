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سفارة دولة الكويت بالمغرب تنظم حملة للتبرع بالدم لمصابي الزلزال

9/15/2023 4:25:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 15 - 9 (كونا) -- نظمت سفارة دولة الكويت لدى المغرب حملة للتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ وعلاج مصابي الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في المملكة ما تسبب في سقوط الآلاف من الضحايا.
وقالت السفارة في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه اليوم الجمعة إن هذه المبادرة تأتي في إطار التفاعل مع نداء السلطات المغربية وبالتعاون معها من اجل التبرع بالدم لإنقاذ المصابين في الزلزال.
وأضافت أن سفير دولة الكويت عبداللطيف اليحيا وأعضاء السفارة في الرباط شاركوا في الحملة بالإضافة إلى المواطنين الكويتيين الذين يتواجدون بالمغرب.
وأشارت الى ان المبادرة تأتي في سياق تضامن وتعاطف دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا مع "الاشقاء في المملكة المغربية في هذا المصاب الجلل".
وأكدت ان المبادرة تعكس جانبا من التآزر والدعم اللذين يميزان الروابط التاريخية والاخوية التي تجمع بين دولة الكويت والمغرب مستذكرة في هذا السياق وقوف المملكة الى جانب دولة الكويت.
واعلنت وزارة الداخلية المغربية في وقت سابق ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب يوم الجمعة الماضية عدة مدن بالمملكة إلى 2946 وفاة و5674 جريحا. (النهاية)

م ري / ط م ا



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