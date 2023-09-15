ممثل سمو أمير البلاد يصل إلى كوبا لترؤس وفد الكويت في أعمال قمة مجموعة الـ77 والصين

ممثل سمو أمير البلاد يصل إلى كوبا لترؤس وفد الكويت في أعمال قمة مجموعة الـ77 والصين
التاريخ
9/15/2023 4:25:46 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 9 (كونا) -- وصل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح إلى هافانا عاصمة جمهورية كوبا الصديقة لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال قمة مجموعة الـ77 والصين والتي تستضيفها كوبا خلال الفترة من 15 إلى 16 سبتمبر الحالي تحت عنوان (تحديات التنمية المستدامة: دور العلم والتكنولوجيا والابتكار).
وكان في استقباله بمطار كوبا الدولي سفير دولة الكويت لدى جمهورية كوبا عادل الأدغم وأعضاء السفارة بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة الخارجية الكوبية.(النهاية)
ط أ ب
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