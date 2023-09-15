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ممثل سمو أمير البلاد يصل إلى كوبا لترؤس وفد الكويت في أعمال قمة مجموعة الـ77 والصين

9/15/2023 4:25:46 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 9 (كونا) -- وصل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح إلى هافانا عاصمة جمهورية كوبا الصديقة لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال قمة مجموعة الـ77 والصين والتي تستضيفها كوبا خلال الفترة من 15 إلى 16 سبتمبر الحالي تحت عنوان (تحديات التنمية المستدامة: دور العلم والتكنولوجيا والابتكار).
وكان في استقباله بمطار كوبا الدولي سفير دولة الكويت لدى جمهورية كوبا عادل الأدغم وأعضاء السفارة بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة الخارجية الكوبية.(النهاية)

ط أ ب



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