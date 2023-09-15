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الولايات المتحدة تبحث مع سيؤول وطوكيو زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا

9/15/2023 4:25:45 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 9 (كونا) -- بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع نظيريه باليابان وكوريا الجنوبية زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا والتي تخشى واشنطن أن تقود إلى اتفاق بين بيونغ يانغ وموسكو يمكن الأخيرة من الحصول على أسلحة لاستخدامها في أوكرانيا.
وذكر البيت الأبيض في بيان أن سوليفان أجرى مساء أمس الخميس اتصالا مشتركا مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي "لتبادل وجهات النظر حول جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بما في ذلك القمة الأخيرة بين الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين وزعيم كوريا الديمقراطية كيم" جونغ أون.
وأضاف أن مستشاري الأمن القومي الثلاثة "أكدوا مجددا أهمية التنسيق الثلاثي بما يتفق مع التزامهم بالتشاور" مشيرين إلى "أن أي صادرات أسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا ستنتهك بشكل مباشر العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك القرارات التي صوتت روسيا نفسها على تبنيها".
وجدد المسؤولون الثلاثة تعاون بلدانهم "من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل".
والتقى زعيم كوريا الشمالية مع الرئيس الروسي الأربعاء الماضي خلال قمة مباحثات بين الطرفين عقدت في قاعدة (فوستوشني) للاطلاق الفضائي بإقليم أمور أقصى شرقي روسيا.
وقبل هذه القمة حذرت واشنطن روسيا من الحصول على أسلحة من كوريا الشمالية في ظل مسعى أمريكي وغربي لحرمان روسيا من الأسلحة مع استمرار الحرب في أوكرانيا. (النهاية)

ع س ج / ط م ا



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