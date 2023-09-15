الولايات المتحدة تبحث مع سيؤول وطوكيو زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا

الولايات المتحدة تبحث مع سيؤول وطوكيو زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا
التاريخ
9/15/2023 4:25:45 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 9 (كونا) -- بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع نظيريه باليابان وكوريا الجنوبية زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا والتي تخشى واشنطن أن تقود إلى اتفاق بين بيونغ يانغ وموسكو يمكن الأخيرة من الحصول على أسلحة لاستخدامها في أوكرانيا.
وذكر البيت الأبيض في بيان أن سوليفان أجرى مساء أمس الخميس اتصالا مشتركا مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي "لتبادل وجهات النظر حول جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بما في ذلك القمة الأخيرة بين الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين وزعيم كوريا الديمقراطية كيم" جونغ أون.
وأضاف أن مستشاري الأمن القومي الثلاثة "أكدوا مجددا أهمية التنسيق الثلاثي بما يتفق مع التزامهم بالتشاور" مشيرين إلى "أن أي صادرات أسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا ستنتهك بشكل مباشر العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك القرارات التي صوتت روسيا نفسها على تبنيها".
وجدد المسؤولون الثلاثة تعاون بلدانهم "من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل".
والتقى زعيم كوريا الشمالية مع الرئيس الروسي الأربعاء الماضي خلال قمة مباحثات بين الطرفين عقدت في قاعدة (فوستوشني) للاطلاق الفضائي بإقليم أمور أقصى شرقي روسيا.
وقبل هذه القمة حذرت واشنطن روسيا من الحصول على أسلحة من كوريا الشمالية في ظل مسعى أمريكي وغربي لحرمان روسيا من الأسلحة مع استمرار الحرب في أوكرانيا. (النهاية)
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