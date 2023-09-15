الانتعاش الاقتصادي بالصين يتسارع مع ارتفاع الطلب تدريجيا
التاريخ
9/15/2023 4:25:45 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 15 - 9 (كونا) - أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي في الصين تسارعت خلال أغسطس الماضي بفضل ارتفاع الطلب في السوق تدريجيا.
ونقلت صحيفة (تشاينا ديلي) الحكومية عن المكتب الوطني الصيني للاحصاء القول إن البيانات الجديدة أكدت ارتفاع الناتج الصناعي وهو مقياس اقتصادي مهم بنسبة 5ر4 في المئة على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي مقابل 7ر3 في المئة في يوليو الماضي.
وأضافت أن مبيعات التجزئة وهي مقياس رئيسي لإنفاق المستهلكين ارتفعت كذلك بنسبة 6ر4 في المئة على أساس سنوي في أغسطس مقابل 5ر2 في المئة في يوليو.
ومع ذلك انخفضت أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة بأسرع وتيرة خلال عشرة أشهر بعدما هبطت بنسبة 3ر0 في المئة في أغسطس على أساس شهري مقارنة بانخفاض بلغ 2ر0 في المئة في يوليو.
وقال المكتب إن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين وهو مقياس رئيسي للتضخم من المرجح أن يستمر في التعافي حيث من المتوقع أن تعزز العطلات القادمة لمهرجان منتصف الخريف واليوم الوطني طلب السوق على المواد الغذائية والخدمات.
ورغم ذلك أظهرت البيانات ان ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يواجه العديد من العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في البيئة الخارجية بينما لا يزال الطلب المحلي غير كاف.
وأكد المكتب أن الصين ستعمل على ضمان التنفيذ الفعال لتدابير سياسات الدعم المعمول بها في مسعى لتعزيز أساس الانتعاش الاقتصادي "الذي لم يتماسك بعد". (النهاية)
م ك / ط م ا
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