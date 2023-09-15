Friday, 15 September 2023 12:18 GMT

الانتعاش الاقتصادي بالصين يتسارع مع ارتفاع الطلب تدريجيا

9/15/2023 4:25:45 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 15 - 9 (كونا) - أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي في الصين تسارعت خلال أغسطس الماضي بفضل ارتفاع الطلب في السوق تدريجيا.
ونقلت صحيفة (تشاينا ديلي) الحكومية عن المكتب الوطني الصيني للاحصاء القول إن البيانات الجديدة أكدت ارتفاع الناتج الصناعي وهو مقياس اقتصادي مهم بنسبة 5ر4 في المئة على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي مقابل 7ر3 في المئة في يوليو الماضي.
وأضافت أن مبيعات التجزئة وهي مقياس رئيسي لإنفاق المستهلكين ارتفعت كذلك بنسبة 6ر4 في المئة على أساس سنوي في أغسطس مقابل 5ر2 في المئة في يوليو.
ومع ذلك انخفضت أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة بأسرع وتيرة خلال عشرة أشهر بعدما هبطت بنسبة 3ر0 في المئة في أغسطس على أساس شهري مقارنة بانخفاض بلغ 2ر0 في المئة في يوليو.
وقال المكتب إن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين وهو مقياس رئيسي للتضخم من المرجح أن يستمر في التعافي حيث من المتوقع أن تعزز العطلات القادمة لمهرجان منتصف الخريف واليوم الوطني طلب السوق على المواد الغذائية والخدمات.
ورغم ذلك أظهرت البيانات ان ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يواجه العديد من العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في البيئة الخارجية بينما لا يزال الطلب المحلي غير كاف.
وأكد المكتب أن الصين ستعمل على ضمان التنفيذ الفعال لتدابير سياسات الدعم المعمول بها في مسعى لتعزيز أساس الانتعاش الاقتصادي "الذي لم يتماسك بعد". (النهاية)

م ك / ط م ا



MENAFN15092023000071011013ID1107075516

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث