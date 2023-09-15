تحقيق الكونغرس لإجراء محاكمة برلمانية للرئيس.. هل يواجه بايدن مصير ترامب؟

(تقرير اخباري) واشنطن - 15 - 9 (كونا) -- بينما يسابق الكونغرس الزمن للتعامل مع أجندة مزدحمة أعلن رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي فتح تحقيق رسمي تمهيدا لإجراء محاكمة برلمانية لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن من منصبه. وأصبح بايدن ثاني رئيس على التوالي يواجه هذا الإجراء بعد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أجريت له محاكمتان برلمانيتان في 2019 و2021.

وتعلقت محاكمة ترامب الأولى بالضغط على نظيره الأوكراني لإلحاق ضرر سياسي بمنافس له في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية (بايدن) فيما أجريت الثانية بسبب الدور المحتمل للرئيس السابق في أحداث اقتحام الكونغرس في السادس من يناير 2021.

وتتحدث وسائل إعلام أمريكية عن مساع جمهورية للانتقام للرئيس السابق الذي حاول الديمقراطيون عزله لكن مجلس الشيوخ الذي كان الجمهوريون يسيطرون عليه برأ ترامب من جميع التهم الموجهة إليه.

وتربط وسائل الإعلام تحرك الكونغرس الجديد بمحاولات لتشتيت الرأي العام عن المتاعب القضائية للرئيس السابق الذي يسعى مجددا ليصبح رئيسا للبلاد في ضوء تعرضه لأربع محاكمات في ملفات مختلفة بينها دوره في أحداث اقتحام الكونغرس وحيازته لوثائق سرية بعد انتهاء مهامه الرئاسية. ويواجه الرئيس الحالي تحقيقات برلمانية تمهيدا لعزله من منصبه بسبب مزاعم باستغلال منصبه الرسمي في معاملات تجارية خاصة لابنه هانتر بايدن.

وفي هذا السياق قال رئيس مجلس النواب مكارثي لدى إعلانه فتح التحقيق إن هناك مزاعم ضد بايدن "ترسم صورة لثقافة الفساد (..) وقد توصلنا إلى أن الرئيس بايدن كذب على الشعب الأمريكي بشأن معرفته بالمعاملات التجارية الخارجية لعائلته".

وأضاف السياسي الجمهوري أن هناك "مزاعم بإساءة استخدام السلطة وعرقلة (سير العدالة) والفساد تتطلب إجراء مزيد من التحقيق من قبل مجلس النواب" مشيرا إلى أن بايدن "استخدم منصبه للتنسيق مع شركاء هانتر بايدن التجاريين بشأن دور هانتر في شركة بوريسما وهي شركة طاقة أوكرانية".

ووصف رئيس مجلس النواب الأمريكي هذه المزاعم بأنها "خطيرة" مضيفا إليها أن "عائلة الرئيس حظيت بمعاملة خاصة من قبل إدارة بايدن وهي معاملة لم تكن لتتلقاها لو لم تكن على صلة بالرئيس".

الا ان هذه الاتهامات التي سردها رئيس مجلس النواب ليست سوى "سياسات متطرفة" في وجهة نظر البيت الأبيض.

وانتقد المتحدث باسم البيت الأبيض إيان سامز فتح التحقيق مشيرا في منشور على منصة (إكس - تويتر سابقا) إلى أن "الجمهوريين في مجلس النواب يحققون مع الرئيس منذ تسعة أشهر ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب مخالفات".

واستغرب المتحدث قرار مكارثي فتح تحقيق لعزل بايدن دون طرح ذلك للتصويت في مجلس النواب مذكرا في هذا السياق بتعهد سابق أصدره مكارثي بطرح المسألة للتصويت على المجلس قبل الشروع في التحقيق. وجاء قرار فتح تحقيق بعد ضغوط كبيرة من قبل النواب المحافظين اذ هدد أحدهم باللجوء إلى عزل مكارثي نفسه من منصبه كرئيس لمجلس النواب في حال لم يوافق على فتح تحقيق لعزل بايدن.

ويمكن لأي عضو في مجلس النواب التقدم بطلب لإعفاء مكارثي من منصبه بموجب اتفاق في وقت سابق من هذا العام بين مكارثي والنواب المحافظين. وفي المقابل فإن عددا من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ سبق أن أبدوا تحفظهم عن التوجه نحو عزل بايدن بل إن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل حذر في تصريحات سابقة من أن المحاكمة البرلمانية "ليست جيدة" للولايات المتحدة معتبرا أن اللجوء إلى هذا الخيار ينبغي أن يكون نادر الحدوث.

ويبدو أن محاولة عزل بايدن محكوم عليها بالفشل منذ البداية. فمجلس الشيوخ الذي تعود إليه صلاحية عزل الرئيس من منصبه يسيطر عليه الديمقراطيون الرافضون لهذا التحقيق أما مجلس النواب فتنحصر صلاحياته في فتح التحقيق وتوجيه التهم للرئيس. وتتطلب عملية التحول من المساءلة إلى المحاكمة في مجلس الشيوخ وهي عملية سياسية وليست جنائية الحصول على موافقة أغلبية الثلثين لإدانة الرئيس وعزله من منصبه أو أن يصوت له بالبراءة.

وينص الدستور الأمريكي على إمكانية عزل الرئيس بتهمة "الخيانة أو الرشوة أو غيرهما من الجرائم أو الجنح الكبرى" لكن الديمقراطيين يتمتعون بأغلبية في مجلس الشيوخ ومن شبه المؤكد أنهم سيسقطون الإجراءات إذا ما وصلت إلى هذا الحد.

ووجه زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفري انتقادات لاذعة لفتح تحقيق لعزل الرئيس واصفا هذه الخطوة بأنها "غير قانونية".

وخلال الأشهر الماضية دفع عدد من الجمهوريين بشدة نحو فتح تحقيق لعقد محاكمة برلمانية للرئيس بايدن وشملت الدوافع المعلنة دوره المحتمل في المعاملات التجارية لابنه هانتر بايدن وإدارة الرئيس الحالي لملف الهجرة.

وبين شهري مايو وأغسطس الماضيين قام ثلاثة نواب جمهوريين بمحاولات منفصلة لدفع مجلس النواب إلى إجراء محاكمة برلمانية للرئيس ال46 للولايات المتحدة حسب الموقع الرسمي للكونغرس لكن جميع المحاولات باءت بالفشل. وتعطي المادة الثانية من الدستور الأمريكي للكونغرس صلاحية إجراء محاكمة برلمانية للرئيس وعزله من منصبه "في حالة اتهامه وإدانته بالخيانة أو الرشوة أو غيرهما من الجرائم والجنح الكبرى". ولم يسبق للكونغرس أبدا أن عزل أي رئيس من منصبه لكن مجلس النواب أجرى محاكمات برلمانية لثلاثة رؤساء أولهم أندرو جونسون (ديمقراطي) عام 1868 وآخرهم دونالد ترامب (جمهوري) عامي 2019 و2021 حسب الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ الأمريكي.

كما سبق لمجلس النواب البدء في التحضير لمحاكمة ريتشارد نيكسون (جمهوري) لكن الرئيس حينها استقال عام 1974 استنادا إلى الموقع الرسمي للحكومة الفيدرالية الأمريكية.

وبينما يجري الجمهوريون تحقيقهم في الاتهامات الموجهة للرئيس بايدن يجد الكونغرس نفسه أمام أجندة مستعجلة تتطلب عملا مشتركا بين الحزبين (الجمهوري والديمقراطي). فالكونغرس مطالب بالموافقة على تمرير تمويل للحكومة الفيدرالية قبل نهاية الشهر الجاري تجنبا لإغلاقها. ويتضمن التمويل حزمة مخصصة للاستجابة للكوارث الطبيعية مثل الحرائق والأعاصير. وكانت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ دقت ناقوس الخطر معلنة أنها لم تعد تتوفر على الموارد المالية الكافية للاستجابة لجميع المتطلبات الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

وعلى المستوى الخارجي يحاول الكونغرس الموافقة على تمويل جديد مخصص لمساعدة أوكرانيا التي قدمت لها الولايات المتحدة مساعدات مالية تجاوزت قيمتها 43 مليار دولار منذ بدء "العملية العسكرية" الروسية وفق وثيقة رسمية منشورة على موقع وزارة الدفاع الأمريكية. بالتزامن مع هذه الأجندة المزدحمة ستبحث ثلاث لجان في الكونغرس عن أدلة تدين الرئيس بايدن خاصة في ما يتعلق بدوره المحتمل في تحقيق منافع مالية لابنه هانتر. ويواجه هانتر أيضا تحقيقات منفصلة يقودها محقق خاص مكلف من وزارة العدل الأمريكية تشمل ملف الضرائب وحيازة أسلحة نارية. (النهاية) ع س ج /