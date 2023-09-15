توافق بريطاني فرنسي ألماني على مواصلة فرض العقوبات على إيران

توافق بريطاني فرنسي ألماني على مواصلة فرض العقوبات على إيران
التاريخ
9/15/2023 4:25:38 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
لندن 15 أيلول (بترا)- أعلنت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، أنها ستبُقي عقوباتها السارية على إيران إلى ما بعد تاريخ 18 تشرين الأول المنصوص عليه في اتفاق 2015 حول البرنامج النووي لطهران، مع تأكيد التزامها منع إيران من حيازة السلاح النووي.
وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، إن "المملكة المتحدة التزمت أن تضمّن القانون البريطاني عقوبات الأمم المتحدة على إيران والتي ينبغي رفعها في تشرين الأول المقبل.
وأضافت الوزارة في بيانها، أنه ورداً على استمرار عدم امتثال إيران لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والتصعيد النووي المستمر، أكدت الدول الثلاثة أن عقوبات الأمم المتحدة سيتم نقلها إلى أنظمة عقوبات محلية وسيتم الحفاظ على عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على إيران.
ونقل البيان عن متحدث باسم الخارجية البريطانية القول إن "إيران تواصل انتهاك الالتزامات التي أعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وتستمر في تطوير برنامجها النووي متجاوزة أي مبرر مدني ذا مصداقية".
--(بترا)
رش/أس
15/09/2023 10:39:16
MENAFN15092023000117011021ID1107075514
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.