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توافق بريطاني فرنسي ألماني على مواصلة فرض العقوبات على إيران

9/15/2023 4:25:38 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 15 أيلول (بترا)- أعلنت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، أنها ستبُقي عقوباتها السارية على إيران إلى ما بعد تاريخ 18 تشرين الأول المنصوص عليه في اتفاق 2015 حول البرنامج النووي لطهران، مع تأكيد التزامها منع إيران من حيازة السلاح النووي.
وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، إن "المملكة المتحدة التزمت أن تضمّن القانون البريطاني عقوبات الأمم المتحدة على إيران والتي ينبغي رفعها في تشرين الأول المقبل.
وأضافت الوزارة في بيانها، أنه ورداً على استمرار عدم امتثال إيران لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والتصعيد النووي المستمر، أكدت الدول الثلاثة أن عقوبات الأمم المتحدة سيتم نقلها إلى أنظمة عقوبات محلية وسيتم الحفاظ على عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على إيران.
ونقل البيان عن متحدث باسم الخارجية البريطانية القول إن "إيران تواصل انتهاك الالتزامات التي أعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وتستمر في تطوير برنامجها النووي متجاوزة أي مبرر مدني ذا مصداقية".
--(بترا)
رش/أس
15/09/2023 10:39:16

MENAFN15092023000117011021ID1107075514

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