توجيه تهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني إلى نجل الرئيس الأميركي



واشنطن 15 أيلول (بترا)- وجهت محكمة فيدرالية أميركية مساء الخميس، إلى هنتر، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، تهمة على المستوى الفدرالي بحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني، بحسب واشنطن تايمز.

ووجهت إلى هنتر بايدن الذي تحول هدفا لليمين الأميركي، تهمتي الإدلاء بتصريح كاذب عند شرائه سلاحا ناريا في ديلاوير في 2018، مع نفيه من أنه يعاني من مشكلة تعاطي المخدرات.

كما تنص تهمة ثالثة على أنه استنادا إلى إفادات كاذبة، اشترى هنتر السلاح بشكل غير قانوني وهذه تهمة يمكن أن يعاقب عليها بالسجن عشر سنوات.

وتم تقديم التهم من قبل المستشار الخاص لوزارة العدل ديفيد فايس، الذي يحقق مع بايدن منذ عام 2018. ويأتي هذا الحكم ذلك بعد شهرين على اتفاق تم التوصل إليه مع فايس أواخر حزيران، حيث وافق بايدن بموجبه على الإقرار بالذنب في تهمتي تهرب ضريبي بسيطتين مقابل أن يخضع للمراقبة لأنه كان قد دفع ما يدين به للحكومة مع الغرامات المستحقة.

وفي إطار الاتفاق نفسه، وافق فايس على تعليق تهمة حيازة المسدس إذا استكمل بايدن برنامجا تأهيليا قبل المحاكمة قد يتضمن استشارات نفسية. لكن خلال جلسة استماع في 26 تموز، تعثر الاتفاق بسبب مسألة ضمان الحصانة لهنتر من أي اتهامات أخرى يحقق بها فايس، بما فيها جرائم محتملة متعلقة بتعاملاته التجارية في أوكرانيا والصين وأماكن أخرى.

وأشار القاضي إلى احتمال اتهام هنتر بايدن بالعمل مع جماعة ضغط تنشط لصالح حكومات أجنبية بدون التسجيل لدى وزارة العدل.

وبعد ثلاثة أسابيع من انهيار الاتفاق، أسقط فايس التهم الضريبية وأشار إلى أنه سيتم توجيه اتهامات جديدة لبايدن في ولايات أخرى.

--(بترا)

ب خ/أس

15/09/2023 10:23:40