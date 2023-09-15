بايدن يعين ممثلة خاصة لإنهاض الاقتصاد الأوكراني

بايدن يعين ممثلة خاصة لإنهاض الاقتصاد الأوكراني
التاريخ
9/15/2023 4:25:37 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
واشنطن 15 أيلول (بترا)- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الخميس، أنه عيّن المليارديرة ووزيرة التجارة السابقة بيني بريتزكر، ممثلة خاصة لإنهاض الاقتصاد الأوكراني الذي دمر نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب واشنطن بوست .
وقال الرئيس في بيان إنه "بالتعاون مع الحكومة الأوكرانية" وكذلك مع حلفاء الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، ستقوم بريتزكر "بقيادة جهود الولايات المتحدة لإعادة بناء الاقتصاد الأوكراني".
وأضاف الرئيس الأميركي، أن بريتزكر ستكون مكلفة "حشد الاستثمارات العامة والخاصة وتحديد أولويات المانحين والعمل على فتح أسواق التصدير والشركات التي اضطرت للإغلاق بسبب الحرب".
ويقدر البنك الدولي أن أوكرانيا ستكون بحاجة إلى أكثر من 400 مليار دولار لإنهاض اقتصادها.
وفي تقرير نشر مؤخرا، دعت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى إعادة بناء تشمل تحديث الاقتصاد الأوكراني عبر تعزيز القطاع الخاص وكذلك الحماية من الفساد.
--(بترا)
ب خ/أس
15/09/2023 10:10:46
MENAFN15092023000117011021ID1107075512
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