بايدن يعين ممثلة خاصة لإنهاض الاقتصاد الأوكراني



واشنطن 15 أيلول (بترا)- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الخميس، أنه عيّن المليارديرة ووزيرة التجارة السابقة بيني بريتزكر، ممثلة خاصة لإنهاض الاقتصاد الأوكراني الذي دمر نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب واشنطن بوست .

وقال الرئيس في بيان إنه "بالتعاون مع الحكومة الأوكرانية" وكذلك مع حلفاء الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، ستقوم بريتزكر "بقيادة جهود الولايات المتحدة لإعادة بناء الاقتصاد الأوكراني".

وأضاف الرئيس الأميركي، أن بريتزكر ستكون مكلفة "حشد الاستثمارات العامة والخاصة وتحديد أولويات المانحين والعمل على فتح أسواق التصدير والشركات التي اضطرت للإغلاق بسبب الحرب".

ويقدر البنك الدولي أن أوكرانيا ستكون بحاجة إلى أكثر من 400 مليار دولار لإنهاض اقتصادها.

وفي تقرير نشر مؤخرا، دعت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى إعادة بناء تشمل تحديث الاقتصاد الأوكراني عبر تعزيز القطاع الخاص وكذلك الحماية من الفساد.

--(بترا)

ب خ/أس

15/09/2023 10:10:46