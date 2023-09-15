الناتج الصناعي في الصين يرتفع 4.5% خلال آب

الناتج الصناعي في الصين يرتفع 4.5% خلال آب
التاريخ
9/15/2023 4:25:37 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 15 أيلول (بترا)- أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء اليوم الجمعة، ارتفاع الناتج الصناعي ذي القيمة المضافة في الصين، وهو مقياس اقتصادي هام، بنسبة 4.5 بالمئة على أساس سنوي خلال آب الماضي.
وقالت الهيئة إن الناتج الصناعي ارتفع بنسبة 3.9 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة من كانون الثاني إلى آب من العام الجاري، وفق ما نقلته وكالة شينخوا الصينية.
كما أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر إنتاج الخدمات في الصين بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي في شهر آب الماضي.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
15/09/2023 10:09:39
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