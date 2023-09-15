الناتج الصناعي في الصين يرتفع 4.5% خلال آب

عمان 15 أيلول (بترا)- أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء اليوم الجمعة، ارتفاع الناتج الصناعي ذي القيمة المضافة في الصين، وهو مقياس اقتصادي هام، بنسبة 4.5 بالمئة على أساس سنوي خلال آب الماضي.

وقالت الهيئة إن الناتج الصناعي ارتفع بنسبة 3.9 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة من كانون الثاني إلى آب من العام الجاري، وفق ما نقلته وكالة شينخوا الصينية.

كما أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر إنتاج الخدمات في الصين بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي في شهر آب الماضي.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

15/09/2023 10:09:39