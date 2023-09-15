‎قطر: انخفاض تداولات سوق العقار في أسبوع

قطر: انخفاض تداولات سوق العقار في أسبوع
التاريخ
9/15/2023 4:25:36 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الدوحة 15 أيلول (بترا)- سجلت تداولات سوق العقار القطري خلال الأسبوع الماضي، تراجعا كبيرا بلغت نسبته 45.6 بالمئة، مقارنة بالأسبوع الأول من شهر أيلول الجاري.
وبلغ حجم تداولات سوق العقار القطري في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية خلال الأسبوع الماضي، نحو 284 مليون ريال (78 مليون ريال)، وذلك انخفاضا من 523 مليون ريال (143.6 مليون دولار) خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
وذكرت النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن وزارة العدل القطرية اليوم، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومجمعات سكنية وإدارية وتجارية.
وتركزت عمليات البيع في بلديات العاصمة الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال والشيحانية وفي مناطق اللؤلؤة ولوسيل والخرايج وأم عبيرية.
--(بترا)
أس
15/09/2023 10:07:53
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