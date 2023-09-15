‎قطر: انخفاض تداولات سوق العقار في أسبوع

الدوحة 15 أيلول (بترا)- سجلت تداولات سوق العقار القطري خلال الأسبوع الماضي، تراجعا كبيرا بلغت نسبته 45.6 بالمئة، مقارنة بالأسبوع الأول من شهر أيلول الجاري.

وبلغ حجم تداولات سوق العقار القطري في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية خلال الأسبوع الماضي، نحو 284 مليون ريال (78 مليون ريال)، وذلك انخفاضا من 523 مليون ريال (143.6 مليون دولار) خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

وذكرت النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن وزارة العدل القطرية اليوم، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومجمعات سكنية وإدارية وتجارية.

وتركزت عمليات البيع في بلديات العاصمة الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال والشيحانية وفي مناطق اللؤلؤة ولوسيل والخرايج وأم عبيرية.

--(بترا)

أس

15/09/2023 10:07:53