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انطلاق فعاليات مهرجان عمان لفنون الأداء المعاصرة بدورته الثالثة

9/15/2023 4:25:35 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 أيلول (بترا) – انطلقت مساء أمس الخميس، فعاليات الدورة الثالثة من "مهرجان عمان لفنون الأداء المعاصرة" الذي ينظمه "ستديو 8" في مؤسسة محمد وماهرة أبو غزالة بجبل عمان، وتستمر حتى 23 أيلول الحالي، في عدة مسارح بعمان.
وقالت وزيرة الثقافة، هيفاء النجار خلال حضورها حفل الافتتاح، أن فن الأداء المعاصر، أحد الفنون التي تعبر عن طاقة الجسد والروح، ويوصل رسائل مهمة، حول القدرة على الإبداع والتعاطي مع تحديات الحياة.
ويهدف المهرجان، الذي تشارك فيه 10 عروض أدائية من 10 دول عربية وأجنبية، إلى تسليط الضوء على مسرح فنون الحركة والرقص المعاصر العالمي، وخلق روابط بين فناني الأداء من الأردن والخارج.
ويعد "مهرجان عمان لفنون الأداء المعاصرة"، بمثابة منصة للتبادل الثقافي الفني، من خلال حلقات النقاش المكثفة وتبادل الأفكار بين فرق الأداء من مختلف أنحاء العالم، وصولاً إلى وضع أساسات واضحة لعملية صنع فنون الأداء الاحترافية.
--(بترا)
م خ/أس
15/09/2023 10:07:25

MENAFN15092023000117011021ID1107075509

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