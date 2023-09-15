واشنطن تؤكد أنها سترد على طرد موسكو لدبلوماسيين أميركيين اثنين

واشنطن تؤكد أنها سترد على طرد موسكو لدبلوماسيين أميركيين اثنين
التاريخ
9/15/2023 4:25:35 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
واشنطن 15 أيلول (بترا )- نددت الولايات المتحدة، مساء الخميس، بقرار "غير مبرر" لموسكو قضى بطرد اثنين من دبلوماسييها يعملان في العاصمة الروسية، متعهدة "الرد" في الوقت المناسب، بحسب واشنطن بوست .
وصرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر للصحافيين، أن "هذا الطرد غير المبرر لطاقمنا الدبلوماسي لا أساس له على الإطلاق".
وأضاف ميلر، "نأسف لسلوك روسيا هذا المسار ويمكنكم أن تتوقعوا بالتأكيد أننا سنرد على هذه الإجراءات في الشكل المناسب".
وأعلنت روسيا الخميس طرد دبلوماسيين أميركيين متهمين بأنهما كانا عميلي "اتصال" لدى موظف روسي سابق اعتقل مطلع العام ويشتبه في أنه نقل معلومات عن النزاع في أوكرانيا الى الولايات المتحدة.
واعتبرت الخارجية الروسية أن هناك "شخصين غير مرغوب فيهما" هما السكرتيران الأول والثاني في السفارة الأميركية في موسكو جيفري سيلين وديفيد بيرنستين.
--(بترا)
ب خ/أس
15/09/2023 08:22:24
MENAFN15092023000117011021ID1107075508
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