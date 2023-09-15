عقوبات أميركية على شركات تركية تساعد روسيا

عقوبات أميركية على شركات تركية تساعد روسيا
التاريخ
9/15/2023 4:25:34 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
واشنطن 15 أيلول (بترا)- فرضت الولايات المتحدة، مساء الخميس، دفعة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا طالت هذه المرة خمس شركات تركية، بحسبي واشنطن ديلي نيوز .
واعلن وزير الخارجية الأميركي "انتوني بلينكن"، في بيان "تستهدف الحكومة الأميركية الأشخاص والكيانات الذين يسعون للالتفاف على العقوبات ويساعدون روسيا في حربها على أوكرانيا ويشاركون في توطيد الإنتاج النفطي لروسيا".
وبين أن العقوبات طالت ثلاث شركات تركية يشتبه في تزويدها قطعا ومعدات لصناعة مسيرات لشركات روسية في مجال الدفاع. كما استهدفت شركتان تركيتان بالإضافة إلى صاحب إحداهما لتقديم خدمات للقطاع البحري الروسي. وهي ضمن أكثر من 150 شخصا وشركة ومؤسسة أدرجت الخميس على القائمة السوداء لكل من وزارتي الخزينة والخارجية الأميركيتين لدورها المفترض في دعم الحرب التي تشنها روسيا منذ 19 شهرا على أوكرانيا.
ومعظم الأشخاص الذين وردت أسماؤهم مصنعون وشركات تجارية ومعاهد روسية تدعم أنتاح الأسلحة ومعدات أخرى للقوات المسلحة الروسية، بالإضافة إلى مديريها أو المشرفين عليها.
--(بترا)
ب خ/أس
15/09/2023 08:17:02
MENAFN15092023000117011021ID1107075507
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