عقوبات أميركية على شركات تركية تساعد روسيا



واشنطن 15 أيلول (بترا)- فرضت الولايات المتحدة، مساء الخميس، دفعة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا طالت هذه المرة خمس شركات تركية، بحسبي واشنطن ديلي نيوز .

واعلن وزير الخارجية الأميركي "انتوني بلينكن"، في بيان "تستهدف الحكومة الأميركية الأشخاص والكيانات الذين يسعون للالتفاف على العقوبات ويساعدون روسيا في حربها على أوكرانيا ويشاركون في توطيد الإنتاج النفطي لروسيا".

وبين أن العقوبات طالت ثلاث شركات تركية يشتبه في تزويدها قطعا ومعدات لصناعة مسيرات لشركات روسية في مجال الدفاع. كما استهدفت شركتان تركيتان بالإضافة إلى صاحب إحداهما لتقديم خدمات للقطاع البحري الروسي. وهي ضمن أكثر من 150 شخصا وشركة ومؤسسة أدرجت الخميس على القائمة السوداء لكل من وزارتي الخزينة والخارجية الأميركيتين لدورها المفترض في دعم الحرب التي تشنها روسيا منذ 19 شهرا على أوكرانيا.

ومعظم الأشخاص الذين وردت أسماؤهم مصنعون وشركات تجارية ومعاهد روسية تدعم أنتاح الأسلحة ومعدات أخرى للقوات المسلحة الروسية، بالإضافة إلى مديريها أو المشرفين عليها.

--(بترا)

ب خ/أس

15/09/2023 08:17:02