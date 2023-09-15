إدانة 11 شرطيا مكسيكيا بقتل 17 مهاجراً على الحدود مع الولايات المتحدة

إدانة 11 شرطيا مكسيكيا بقتل 17 مهاجراً على الحدود مع الولايات المتحدة
التاريخ
9/15/2023 4:25:33 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
واشنطن 15 أيلول (بترا)- أعلنت السلطات المكسيكية، ليل الخميس، أنّ 11 شرطياً أدينوا بقتل 17 مهاجراً من أميركا الوسطى بإطلاق النار عليهم ثم إحراقهم قرب الحدود مع الولايات المتحدة، بحسب واشنطن تايمز .
وقالت النيابة العامة في ولاية تاماوليباس في بيان، إنّ المدّعي العام "تمكّن من إدانة" 11 شرطياً بالقتل العمد، في حين أدين شرطي آخر بإساءة استخدام السلطة.
--(بترا)
ب خ/أس
15/09/2023 08:16:41
MENAFN15092023000117011021ID1107075506
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.