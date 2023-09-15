إدانة 11 شرطيا مكسيكيا بقتل 17 مهاجراً على الحدود مع الولايات المتحدة

واشنطن 15 أيلول (بترا)- أعلنت السلطات المكسيكية، ليل الخميس، أنّ 11 شرطياً أدينوا بقتل 17 مهاجراً من أميركا الوسطى بإطلاق النار عليهم ثم إحراقهم قرب الحدود مع الولايات المتحدة، بحسب واشنطن تايمز .

وقالت النيابة العامة في ولاية تاماوليباس في بيان، إنّ المدّعي العام "تمكّن من إدانة" 11 شرطياً بالقتل العمد، في حين أدين شرطي آخر بإساءة استخدام السلطة.

--(بترا)

ب خ/أس

15/09/2023 08:16:41