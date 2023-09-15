Friday, 15 September 2023 12:17 GMT

إدانة 11 شرطيا مكسيكيا بقتل 17 مهاجراً على الحدود مع الولايات المتحدة

9/15/2023 4:25:33 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 15 أيلول (بترا)- أعلنت السلطات المكسيكية، ليل الخميس، أنّ 11 شرطياً أدينوا بقتل 17 مهاجراً من أميركا الوسطى بإطلاق النار عليهم ثم إحراقهم قرب الحدود مع الولايات المتحدة، بحسب واشنطن تايمز .
وقالت النيابة العامة في ولاية تاماوليباس في بيان، إنّ المدّعي العام "تمكّن من إدانة" 11 شرطياً بالقتل العمد، في حين أدين شرطي آخر بإساءة استخدام السلطة.
--(بترا)
ب خ/أس
15/09/2023 08:16:41

MENAFN15092023000117011021ID1107075506

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث