نقابة عمال قطاع السيارات الأميركية تعلن الإضراب في أكبر 3 مصانع

واشنطن 15 أيلول (بترا)- أعلنت نقابة العاملين في أكبر ثلاث شركات لتصنيع السيارات في الولايات المتحدة، أن العمل سيتوقف في ثلاثة مصانع اعتبارا من منتصف ليل الخميس-الجمعة (04:00 بتوقيت غريتنش الجمعة) إذا لم يتم التوصل قبل ذلك الحين لاتفاق حول عقود العمل الجماعية الجديدة.

وقبل ساعتين من حلول منتصف الليل، أعلن شون فين رئيس نقابة "عمال السيارات المتحدين"، أن الإضراب سيبدأ في ثلاثة مصانع، بواقع مصنع من كل مجموعة، (جنرال موتورز وستيلانتس وفورد)، داعيا العمال في بقية المصانع للاستعداد للانضمام إلى هذا الإضراب إذا ظلت الشركات على رفضها لمطالب النقابة.

وقال "سنضرب عن العمل في (الثلاثة الكبار) في نفس الوقت. نحن نطلق استراتيجية جديدة".

والمصانع الثلاثة التي حددتها النقابة لإطلاق هذا التحرك الاحتجاجي مخصصة لتجميع السيارات وهي مصنع جنرال موتورز في وينتزفيل (ميسوري) ومصنع ستيلانتيس في توليدو (أوهايو) ومصنع فورد في واين (ميشيغان).

ويبلغ إجمالي عدد العاملين في هذه المصانع الثلاثة والمنضوين في النقابة حوالى 12,700 عامل.

وحض فين جميع أعضاء النقابة العاملين في الشركات الثلاث الكبرى والبالغ عددهم حوالى 146 ألف عامل على الاستعداد للإضراب عن العمل إذا لم يلب أرباب العمل مطالبهم.

وحذر من أن النقابة لن تتردد في توسيع نطاق هذا التحرك الاحتجاجي.

وبدأت المفاوضات بين العمال وأرباب العمل منذ شهرين للتوصل لاتفاقيات عمل جماعية جديدة مدتها أربع سنوات.

وتبنت النقابة بقيادة رئيسها المنتخب مؤخرا شون فين موقفا متشددا في محادثات مع شركات تصنيع السيارات، مطالبا بزيادات كبيرة للأجور وإعادة العمل بتقديمات غلاء المعيشة وإلغاء الازدواجية في تقديمات العمال.

--(بترا)

ب خ/أس

15/09/2023 08:16:28