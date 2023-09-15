صندوق النقد يبدأ مراجعة برنامج إنقاذ سريلانكا

واشنطن 15 أيلول (بترا)- بدأ صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن، مساء الخميس، مراجعة برنامج إنقاذ سريلانكا الذي أُقرّ بعدما شهدت الدولة الفقيرة العام الماضي أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، في وقت تأمل فيه كولومبو بالحصول سريعاً على شريحة جديدة من المساعدات قيمتها 330 مليون دولار، بحسب واشنطن تايمز .

وكان صندوق النقد وافق في آذار/مارس على حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار تحصل عليها سريلانكا في فترة أربع سنوات.

وتأمل السلطات في كولومبو بالحصول على شريحة جديدة من هذه الحزمة قيمتها 330 مليون دولار.

وتسبّبت الأزمة الاقتصادية الحادّة التي عصفت بالجزيرة العام الماضي، في نقص حادّ في الغذاء والوقود والدواء، فضلاً عن احتجاجات شعبية استمرّت عدة أشهر وأدّت إلى الإطاحة بالرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا.

وقال صندوق النقد الدولي في حزيران/يونيو، إنّ اقتصاد سريلانكا يُظهر "علامات تحسّن بطيئه " لكنّ تعافيه لا يزال صعباً، مشدّداً على ضرورة أن تواصل كولومبو إصلاحاتها الاقتصادية المؤلمة.

--(بترا)

ب خ/أس

15/09/2023 08:16:14