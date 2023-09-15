صندوق النقد يبدأ مراجعة برنامج إنقاذ سريلانكا

صندوق النقد يبدأ مراجعة برنامج إنقاذ سريلانكا
التاريخ
9/15/2023 4:25:30 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
واشنطن 15 أيلول (بترا)- بدأ صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن، مساء الخميس، مراجعة برنامج إنقاذ سريلانكا الذي أُقرّ بعدما شهدت الدولة الفقيرة العام الماضي أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، في وقت تأمل فيه كولومبو بالحصول سريعاً على شريحة جديدة من المساعدات قيمتها 330 مليون دولار، بحسب واشنطن تايمز .
وكان صندوق النقد وافق في آذار/مارس على حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار تحصل عليها سريلانكا في فترة أربع سنوات.
وتأمل السلطات في كولومبو بالحصول على شريحة جديدة من هذه الحزمة قيمتها 330 مليون دولار.
وتسبّبت الأزمة الاقتصادية الحادّة التي عصفت بالجزيرة العام الماضي، في نقص حادّ في الغذاء والوقود والدواء، فضلاً عن احتجاجات شعبية استمرّت عدة أشهر وأدّت إلى الإطاحة بالرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا.
وقال صندوق النقد الدولي في حزيران/يونيو، إنّ اقتصاد سريلانكا يُظهر "علامات تحسّن بطيئه " لكنّ تعافيه لا يزال صعباً، مشدّداً على ضرورة أن تواصل كولومبو إصلاحاتها الاقتصادية المؤلمة.
--(بترا)
ب خ/أس
15/09/2023 08:16:14
MENAFN15092023000117011021ID1107075504
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