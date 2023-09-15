أجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق

عمان 15 أيلول (بترا)- تكون الأجواء اليوم الجمعة، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ السبت، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء يومي الأحد والاثنين، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 20 درجات مئوية، وفي غرب عمان 29 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 16 وفي مرتفعات الشراة 26 - 15، وفي مناطق البادية 34 - 21، وفي مناطق السهول 31 - 20، وفي الأغوار الشمالية 38 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 27، وفي البحر الميت 38 - 25، وفي خليج العقبة 38 - 25 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/أس

15/09/2023 07:53:37