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ذكرى ميلاد مخلص البحيرى.. سيد كشرى أشهر شخصية جسدها

9/15/2023 4:25:19 AM
(MENAFN- Youm7) تمر اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد الفنان مخلص البحيرى ، حيث أنه من مواليد 15 سبتمبر، وشخصية سيد كشرى" تعتبر من أشهر الشخصيات التى جسدها الفنان الراحل خلال مشواره الفنى، وذلك فى المسلسل لن أعيش فى جلباب أبى.



الفنان مخلص البحيرى تخرج في كلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة، وعمل لسنوات طبيبًا بيطريًا فى وزارة الزراعة، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج فيه عام 1973 واتجه إلى العمل بالمسرح والتليفزيون وعمل فى البيت الفنى للمسرح.





وأبرز أفلامه: ناصر 56، وأيام السادات، أرض الخوف، وحكايات الغريب، والساحر، وشارك فى العديد من المسلسلات منها رد قلبي، والفجالة، ويا رجال العالم اتحدوا، وقدم العديد من المسرحيات منها "أهلا يا بكوات والساحرة وغراميات عطوة أبومطوة



ورحل
فى 29 أغسطس 2001، عن عمر يناهز 57 عامًا، إثر حادث تصادم مروع على الطريق الصحراوى بالقرب من محافظة الإسكندرية، هو وزوجته كريمة ونجلهما مروان.











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