ذكرى ميلاد مخلص البحيرى.. سيد كشرى أشهر شخصية جسدها

ذكرى ميلاد مخلص البحيرى.. سيد كشرى أشهر شخصية جسدها
التاريخ
9/15/2023 4:25:19 AM
(MENAFN- Youm7) تمر اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد الفنان مخلص البحيرى ، حيث أنه من مواليد 15 سبتمبر، وشخصية سيد كشرى" تعتبر من أشهر الشخصيات التى جسدها الفنان الراحل خلال مشواره الفنى، وذلك فى المسلسل لن أعيش فى جلباب أبى.
الفنان مخلص البحيرى تخرج في كلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة، وعمل لسنوات طبيبًا بيطريًا فى وزارة الزراعة، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج فيه عام 1973 واتجه إلى العمل بالمسرح والتليفزيون وعمل فى البيت الفنى للمسرح.
وأبرز أفلامه: ناصر 56، وأيام السادات، أرض الخوف، وحكايات الغريب، والساحر، وشارك فى العديد من المسلسلات منها رد قلبي، والفجالة، ويا رجال العالم اتحدوا، وقدم العديد من المسرحيات منها "أهلا يا بكوات والساحرة وغراميات عطوة أبومطوة
ورحل
فى 29 أغسطس 2001، عن عمر يناهز 57 عامًا، إثر حادث تصادم مروع على الطريق الصحراوى بالقرب من محافظة الإسكندرية، هو وزوجته كريمة ونجلهما مروان.
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